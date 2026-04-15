Reguladores financeiros anunciam criação de rede lusófona de Bancos Centrais

Os responsáveis dos bancos centrais lusófonos acordaram esta quarta-feira a criação de uma Rede dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa (BCPLP), considerando a iniciativa “um passo fundamental para o fortalecimento da cooperação estratégica entre os países lusófonos”.

“A criação da Rede dos BCPLP espelha a importância crescente da construção de pontes entre as instituições dos nossos países, reforçando, estruturando e tornando permanente o trabalho conjunto que já tem vindo a ser realizado”, lê-se num comunicado do Banco de Portugal, no qual se acrescenta que “a partilha de conhecimento e a cooperação entre todos permitirá um desempenho mais efetivo das nossas missões e o alinhamento de posições potenciará a relevância dos BCPLP no quadro internacional e nos diversos fóruns multilaterais”.

A primeira reunião deste novo organismo será realizada em novembro, em Luanda, e em 2027 Portugal inaugura o sistema de presidências rotativas.

“Além de encontros regulares de alto nível, serão estabelecidos grupos de trabalho para discussão dos temas da agenda, numa perspetiva técnica, fomentando a troca de experiências e a partilha de boas práticas e conhecimento de forma transversal nos Bancos Centrais lusófonos”, refere-se no texto, que acrescenta que “será ainda criado um comité de política económica, que irá analisar e discutir temas e políticas de interesse comum”.

A decisão foi anunciada na sequência de uma reunião entre os governadores dos bancos centrais lusófonos que decorreu em Washington, à margem dos Encontros da Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que decorrem na capital norte-americana esta semana.