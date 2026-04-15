Rússia culpa Europa por escalada “drástica” do conflito com Kiev

O Ministério da Defesa da Rússia acusou esta terça-feira os países europeus de provocarem uma escalada “drástica” do conflito ao aumentarem o fornecimento de drones à Ucrânia. Em comunicado, o ministério defendeu que os líderes europeus estão a “arrastar cada vez mais os seus países para a guerra com a Rússia”, ao reforçarem a produção e entrega de veículos aéreos não tripulados a Kiev.

Segundo Moscovo, foi decidido em março aumentar significativamente o financiamento a empresas ucranianas e a joint-ventures na Europa para a produção de drones de ataque e respetivos componentes. Na mesma nota informativa, o Governo russo classificou esta estratégia como uma medida deliberada que poderá intensificar a situação político-militar em toda a Europa e transformar os países envolvidos numa retaguarda estratégica da Ucrânia.

O Ministério da Defesa russo alertou ainda para “consequências imprevisíveis” decorrentes desta decisão. As autoridades russas divulgaram também uma lista de cidades onde operam empresas ligadas à produção de drones para a Ucrânia, incluindo localidades no Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Letónia, Lituânia, Países Baixos, Polónia e República Checa.

Além disso, as autoridades russas informaram que empresas estrangeiras que fabricam componentes para as forças ucranianas operam também em países como Espanha, Itália, Israel e Turquia. A nota da Defesa russa surge no mesmo dia em que o Reino Unido anunciou o maior fornecimento de drones para a Ucrânia, composto por mais de 120.000 unidades.

Na terça-feira, Kiev celebrou acordos para a produção destas aeronaves não tripuladas com Berlim e Oslo. A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.