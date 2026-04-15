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Seguradora Standard Life compra Aegon Reino Unido por 2,3 mil milhões de euros

A seguradora neerlandesa Aegon concretizou mais um passo para se focar o seu negócio nos Estados Unidos. Vendeu o negócio britânico, mas fica com 15,3% do capital da compradora Standard Life.

A seguradora neerlandesa Aegon vendeu a sua filial no Reino Unido à gestora de pensões Standard Life, do Phoenix Group, por 2 mil milhões de libras (2,3 mil milhões de euros), recebendo 750 milhões de libras em dinheiro e uma participação de 15,3% no capital da Standard Life.

Esta aquisição reforça a segunda posição da Standard Life como segunda maior operadora de pensões no Reino Unido, depois da Legal & General, esta liderada pelo português António Simões, e torna-se líder no segmento de poupanças e rendimentos na reforma. A subsidiária da Aegon no Reino Unido tem operações no mercado de pensões, seguros de vida, investimentos, dirigidas a particulares, empregadores e consultores financeiros no Reino Unido.

Standard Life fica maior no negócio de poupança e rendimento para a reforma

A operação cria o maior negócio de poupança e rendimento para a reforma no Reino Unido, posicionando o grupo, já com Aegon UK, como número dois tanto no segmento Empresas como no Retalho. A entidade resultante contará com cerca de 16 milhões de clientes e mais de 500 mil milhões de euros em ativos sob gestão.

Ainda para esta companhia, o negócio permite desbloquear valor relevante e acelerar a transição para um modelo mais “capital-light”, com um valor total de sinergias líquidas de 800 milhões de libras, incluindo 110 milhões de poupanças recorrentes antes de impostos e cerca de 340 milhões de sinergias de capital não recorrentes.

A contribuição de resultados baseada em comissões aumenta de 47% para 57% numa base proforma após sinergias. Em termos financeiros, prevê-se um aumento de 160 milhões de libras na geração de caixa operacional e manutenção de uma posição forte em Solvency II.

Aegon acelera o caminho para os Estados Unidos

Do lado neerlandês, a operação assinala a conclusão da revisão estratégica da Aegon UK, reforçando o posicionamento do grupo na ambição de se afirmar como um dos principais players de seguros de Vida e reformas nos Estados Unidos. A avaliação implícita corresponde a 14,2 vezes o resultado operacional após impostos estimado para 2025 e 1,9 vezes os capitais próprios IFRS. O encaixe financeiro líquido será utilizado para reduzir o endividamento e financiar programas de recompra de ações, enquanto as metas financeiras para 2026 e 2027 serão atualizadas, mantendo as taxas de crescimento, mas com base num novo ponto de partida ajustado.

A Aegon afirma que manterá as suas atividades de gestão de ativos no Reino Unido integradas na sua plataforma global, continuando como parceiro para a nova entidade combinada. A conclusão da operação está prevista para o final de 2026, sujeita às condições habituais, incluindo aprovações regulatórias. No âmbito do acordo com a Standard Life, a Aegon terá o direito de nomear um administrador não executivo para o conselho de administração, assegurando presença na governação da nova estrutura.

O grupo, agora com sede na Bermuda, tem subsidiárias nos Países Baixos, origem da holding, embora a Aegon tenha reduzido a operação direta de seguros no mercado doméstico. A estrutura corporativa original incluía diversas entidades nas áreas dos seguros de Vida, seguros Não-Vida, banca direta, pensões e poupança.

Nos mercados “Espanha & Portugal” — a seguradora mantém uma parceria estratégica com Banco Santander para distribuir seguros de Vida risco, saúde e Não-Vida nos seus balcões até 2037. Os seguros financeiros em Portugal são controlados pelo próprio Banco Santander, através da Santander Seguros.

A Aegon AM, é outra divisão importante, faz gestão de ativos com uma atividade significativa pan-europeia e global, incluindo gestão de fundos, pensões e investimentos para diferentes tipos de clientes. No final de 2023 tinha 293 mil milhões de ativos sob gestão.

Na Europa de Leste a Aegon teve operações na Hungria, Polónia, República Checa, Eslováquia, Roménia e Turquia, mas vendeu esses negócios de seguros, pensões e asset management ao Vienna Insurance Group (VIG), saindo formalmente desses mercados em 2023.

 

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