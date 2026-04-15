Seguro nomeia Susana Goulart Costa e Paulo Barreto Ferreira para representantes nos Açores e Madeira

O Presidente da República, António José Seguro, nomeou a professora universitária Susana Goulart Costa e o juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira para representantes da República nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, respetivamente.

Susana Goulart Costa, açoriana, natural de Angra do Heroísmo, será a primeira mulher a desempenhar este cargo. Paulo Duarte Barreto Ferreira, madeirense, natural do Funchal, é atualmente juiz no Tribunal da Relação de Lisboa. Estas nomeações foram divulgadas esta quarta-feira através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

“O Presidente da República nomeou, nos termos do n.º 1 do artigo 230.º da Constituição da República Portuguesa, como Representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a professora doutora Susana Goulart Costa e o juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira, respetivamente”, lê-se na nota.

A Presidência da República refere que “a professora doutora Susana Goulart Costa nasceu em 1969 e é natural de Angra do Heroísmo”.

Segundo a mesma nota, é “professora associada com agregação na Universidade dos Açores e investigadora integrada no CHAM – Centro para as Humanidades da Universidade NOVA de Lisboa – Universidade dos Açores” e “atualmente diretora do departamento de História, Filosofia e Artes da Universidade dos Açores e Diretora Adjunta do CHAM – Açores”.

Sobre Paulo Duarte Barreto Ferreira, a Presidência da República refere que “nasceu em 1962 e é natural do Funchal”.

“Ingressou no Centro de Estudos Judiciários em 1987. Fez carreira na primeira instância nas Comarcas da Graciosa, Coruche, Seixal, Albergaria-a-Velha, Funchal e Lisboa. De 2014 a 2020, foi juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira. É atualmente, juiz no Tribunal da Relação de Lisboa, desde 2010”, acrescenta-se.