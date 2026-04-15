Sporting lidera interdições de adeptos em época de recuo na violência desportiva

⚡ ECO Fast O Sporting liderou o número de adeptos com interdições de acesso a recintos desportivos na época 2024/2025, totalizando 123 casos.

As interdições comunicadas ao Ponto Nacional de Informações sobre Desporto totalizaram 523, uma diminuição em relação aos 573 da época anterior, indicando uma quebra na tendência de crescimento.

O relatório destaca a redução de episódios graves de violência, com uma diminuição contínua nos últimos dois anos, refletindo um progresso no combate à violência no desporto.

O Sporting foi o clube desportivo com o maior número de adeptos sujeitos a medidas de interdição de acesso a recintos desportivos (banning orders) na época de 2024/2025, totalizando 123 casos. Seguiu-se o Benfica com 82 e o FC Porto com 65.

Em termos globais, as interdições de acesso a recintos desportivos comunicadas ao Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID) totalizaram 523 casos, face aos 573 registados na época anterior, quebrando a tendência de crescimento verificada em anos passados. As banning orders são medidas sancionatórias que impedem adeptos de entrar em estádios ou outros espaços onde se realizem espetáculos desportivos, por um período determinado.

O Ministério Público e a PSP organizam esta quarta-feira o debate “Combate à Violência no Desporto – Uma Responsabilidade de Todos”, no Centro de Estudos Judiciários, em Lisboa, que assinala a assinatura do protocolo entre ambas as entidades para “analisar o fenómeno e identificar e aperfeiçoar mecanismos preventivos e que contribuam para um combate mais eficaz à violência no desporto”, segundo nota da Procuradoria-Geral da República. Contará com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, de <Amadeu Guerra, Procurador-Geral da República, e de Luís Carrilho, diretor nacional da PSP.

Esta conferência surge no contexto em que, ainda assim, se registou uma redução global dos incidentes associados a eventos desportivos na época 2024/2025, que totalizaram 7.140 ocorrências, às quais se somam 127 situações de incumprimento de deveres imputados a promotores. Os dados constam do Relatório de Análise da Violência Associada ao Desporto (RAViD) relativo à época 2024/2025

O perfil dos adeptos sujeitos a interdição revela uma forte concentração em jovens adultos: 25,4% têm entre 21 e 25 anos, e 19,3% entre 16 e 20 anos. Geograficamente, predominam os distritos de Lisboa, Porto e Braga. Destaca-se ainda que 61,9% destes adeptos pertencem a claques desportivas e que a maioria das interdições tem uma duração entre 10 a 18 meses.

Entre os ilícitos mais associados às medidas de interdição estão a utilização de pirotecnia (72,9%), o arremesso de objetos (9,3%), o incumprimento de deveres de conduta (9,1%), a invasão de áreas restritas (5,2%) e atos de violência ou discriminação (3,5%). A quase totalidade destes casos está associada ao futebol, em particular à 1.ª Liga.

Mas mais do que a redução quantitativa, o relatório destaca também a diminuição dos episódios de maior gravidade, nomeadamente agressões, incitamento à violência, racismo, xenofobia e outras manifestações de intolerância. Este é, aliás, o segundo ano consecutivo em que se verifica uma descida destes indicadores.

Futebol domina, mas futsal ganha expressão

A análise por modalidades confirma o peso predominante do futebol, responsável por 6.686 dos incidentes registados — uma proporção que mantém esta modalidade como o principal foco de atenção das autoridades. As competições com maior incidência de infrações foram a 1.ª Liga, as competições europeias, a Taça de Portugal e o futebol jovem, contextos que combinam elevada visibilidade mediática, maior pressão competitiva e forte mobilização de adeptos.

Nas restantes modalidades, o futsal surge destacado como a segunda com maior número de ocorrências, contabilizando 340 incidentes, o que corresponde a 74,9% do total registado fora do futebol. Este dado reflete o crescimento sustentado da modalidade, tanto em termos de prática como de acompanhamento por parte do público, replicando, ainda que à sua escala, algumas das dinâmicas comportamentais observadas no futebol.

Outras modalidades somaram 114 incidentes, com particular destaque para o hóquei em patins, responsável por 61 ocorrências.

Entre as diferentes tipologias de incidentes, a posse e utilização de artefactos pirotécnicos continua a assumir um papel central. Com 4.213 ocorrências, representa 59,1% do total registado, mantendo-se como o fenómeno mais frequente. Ainda assim, registou uma redução aproximada de 22,7% face à época anterior, o que confirma uma tendência de mitigação progressiva.