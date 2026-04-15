Stress afeta 60% dos espanhóis

O ritmo de vida atual, marcado pela hiperconectividade, pelas exigências profissionais e pela falta de descanso, está a tornar o stress num dos principais desafios para a saúde.

O stress prolongado pode afetar múltiplas funções do organismo. Entre outros efeitos, pode alterar a qualidade do sono, enfraquecer o sistema imunitário, aumentar a inflamação e afetar o desempenho físico e cognitivo. O stress não afeta apenas a mente, pode também ter um impacto direto em processos fisiológicos como a respiração, a circulação sanguínea ou o equilíbrio do sistema nervoso.

Perante este cenário, coloca-se a necessidade de abordar o bem-estar a partir de uma abordagem integral, que inclua não só hábitos como o exercício ou a alimentação, mas também a qualidade do descanso e do ambiente em que vivemos. Dormir bem, respirar de forma eficiente e favorecer o relaxamento do sistema nervoso são fatores-chave para ajudar o organismo a recuperar do stress diário.

Neste contexto, começam a ser desenvolvidas tecnologias destinadas a melhorar o ambiente fisiológico durante o descanso. Entre elas encontra-se o Biow, um sistema concebido para otimizar o ambiente respiratório e favorecer o equilíbrio do organismo. Este tipo de soluções procura contribuir para o bem-estar através de diferentes efeitos fisiológicos, entre os quais: favorece o relaxamento, ajudando a gerir o stress diário; melhora a respiração; apoia a função circulatória; contribui para criar um ambiente mais favorável à atividade celular e para obter um descanso reparador.

Diversos estudos científicos realizados com esta tecnologia, como os desenvolvidos pela Dra. Ana Coto com o grupo cROS da UNIOVI, apontam para o seu potencial para contribuir para o equilíbrio do organismo e melhorar a qualidade do descanso.

Num contexto marcado pelo ritmo acelerado da vida moderna, o bem-estar tornou-se uma prioridade crescente para muitas pessoas. Aprender a gerir o stress, melhorar o descanso e otimizar o ambiente em que se vive surge como uma das chaves para manter uma boa saúde a longo prazo.