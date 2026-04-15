Crédito à Habitação

Taxa Euribor desce a três, a seis e a 12 meses

  • Lusa
  • 11:23

Com as alterações desta quarta-feira, a taxa a três meses, que recuou para 2,240%, continuou abaixo das taxas a seis (2,468%) e a 12 meses (2,756%).

A taxa Euribor desceu esta quarta-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a terça-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,240%, continuou abaixo das taxas a seis (2,468%) e a 12 meses (2,756%).

  • A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, cedeu esta quarta-feira, ao ser fixada em 2,468%, menos 0,007 pontos do que na terça-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a fevereiro indicam que a Euribor a seis meses representava 39,18% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,73% e 24,79%, respetivamente.

  • No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também baixou esta quarta-feira, para 2,756%, menos 0,011 pontos do que na sessão anterior.
  • No mesmo sentido, a Euribor a três meses caiu esta quarta-feira, ao ser fixada em 2,240%, menos 0,003 pontos.

Em março, a média mensal da Euribor subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos dois mais longos.

A média mensal da Euribor em março avançou 0,098 pontos para 2,109% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor subiu 0,178 pontos para 2,322% e 0,344 pontos para 2,565%.

Em 19 de março, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

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