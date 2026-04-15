Mercado Ibérico

Tejedor aposta em «mudar» o rumo da Ordem dos Farmacêuticos de Madrid após um período «sem avanços»

  • Servimedia
  • 15 Abril 2026

A candidata afirmou que a instituição «não avançou» nos últimos quatro anos e defendeu a necessidade de promover uma mudança profunda no seu modelo de gestão, com maior enfoque nos profissionais e na

A candidata à presidência da Ordem dos Farmacêuticos de Madrid, Noelia Tejedor, afirmou que a instituição «não avançou» nos últimos quatro anos e defendeu a necessidade de promover uma mudança profunda no seu modelo de gestão, com maior enfoque nos profissionais e na adaptação aos desafios atuais do setor.

Em declarações à Servimedia, Tejedor faz um diagnóstico crítico do período atual, ao considerar que a Ordem permaneceu «estagnada» num contexto em que a profissão farmacêutica enfrenta transformações relevantes, tanto no âmbito da assistência como no tecnológico.

A candidata sublinha que o seu projeto se centra no reforço do papel do farmacêutico como agente de saúde fundamental, com maior protagonismo na assistência ao doente e na integração no sistema de saúde. Neste sentido, propõe modernizar a instituição para a alinhar com as novas exigências da sociedade e do próprio coletivo profissional.

Da mesma forma, Tejedor salienta a necessidade de melhorar os serviços que a Ordem oferece aos seus membros, defendendo uma organização «mais útil, mais próxima e mais eficiente», capaz de dar resposta aos desafios reais do dia-a-dia na farmácia comunitária.

Entre as suas prioridades, destaca-se também a importância de recuperar a participação dos profissionais na vida da Ordem e de reforçar o diálogo institucional para defender os interesses do setor farmacêutico na Comunidade de Madrid.

A candidata enquadra a sua proposta num momento «decisivo» para a profissão, no qual considera imprescindível impulsionar uma nova etapa que combine inovação, reconhecimento profissional e capacidade de influência no sistema de saúde.

 

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