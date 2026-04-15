Território e comunidade: é assim que os clubes da LALIGA HYPERMOTION constroem a sua marca

A construção de uma marca no futebol profissional pode seguir vários caminhos.

No caso do Granada CF, perante o desafio de encontrar um patrocinador principal, concebeu uma solução inovadora. O clube optou por um modelo de patrocínio rotativo com várias empresas, de diferentes dimensões e setores, que ocupariam a parte da frente da camisola durante momentos específicos da época.

A chave do modelo não é apenas a rotação, mas sim o que o clube oferece a cada empresa. Ou seja, não se trata de um simples espaço publicitário, mas sim de um serviço integral, uma vez que «em muitos dos casos, atuámos como agência de comunicação para estes patrocinadores, porque eles não tinham qualquer estrutura», salienta Juan José Cano, responsável pelos patrocínios do clube. O resultado é que cada ativação se insere de forma transversal em todos os departamentos do clube, desde o marketing, a comunicação e o comercial, gerando um produto de valor diferenciado.

Um dos casos mais emblemáticos foi o regresso da Cervezas Alhambra à frente da camisola do Granada CF, trinta anos depois. «Para o adepto, foi recuperar uma marca icónica que o transportava para o passado e lhe trazia à memória anos de ligação ao clube. E para eles, isso representou um retorno tremendo devido ao impacto que tudo isso gerou», recorda Cano.

Este modelo teve outro efeito imprevisto: a maioria das marcas que participaram quer continuar ligada ao clube de uma forma ou de outra. «O que queremos é conseguir que essas empresas não estejam apenas este ano, mas que continuem», explica Cano. «Isso gerou uma ligação e, acima de tudo, uma experiência positiva.»

O futebol fala há décadas de comunidade e o Albacete Balompié é prova disso. O clube da Mancha assumiu um papel ativo face a um dos grandes problemas sociais do seu entorno, como é o despovoamento rural. E fê-lo a partir de uma convicção clara: um clube de futebol tem voz, tem alcance e tem a responsabilidade de os usar.

O Albacete Balompié decidiu não virar a cara. Segundo explica Víctor Varela, vice-presidente do clube, a aposta da equipa vai muito além do desporto: «Procuramos posicionar-nos como a equipa que chega até ao terceiro nível de vida e de trabalho nos meios rurais. E somos, até agora, pelo menos, a única equipa que se posicionou neste sentido».

O clube desenvolveu a iniciativa «Paixão pelo Campo», na qual jogadores, treinadores e figuras do clube atuam para promover a fixação da população em meios rurais. «Os porta-vozes são jogadores e treinadores, porque os utilizamos nesse tipo de ações para chamar a atenção para as aldeias e para que as histórias tenham impacto», explica o vice-presidente.

«No ano passado, surgiu um projeto numa aldeia remota, onde um rapaz criou uma empresa de consultoria para tratar de folhas de pagamento, declarações fiscais e até gerir redes sociais com a sua equipa, para evitar que as pessoas tivessem de percorrer cem quilómetros pela montanha entre comunidades. O clube apoiou-o e deu-lhe visibilidade». A lógica é simples e poderosa: se o clube puder ajudar a que os serviços cheguem onde não chegam, contribui para que as pessoas fiquem. E se as pessoas ficam, o clube também ganha. «Uma equipa social, uma responsabilidade para com a terra, criar raízes, identidade», resume Varela.

Numa altura em que a indústria do futebol procura novos modelos de negócio, estes dois clubes da LALIGA HYPERMOTION demonstram que a diferenciação também pode ser construída olhando para dentro, para o território, para a comunidade e para o que os torna únicos.