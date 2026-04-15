Uber investe 10 mil milhões de dólares em “robô táxis”

A Uber prepara-se para abandonar o modelo de negócio de gig economy. De acordo com o Financial Times, a plataforma digital vai investir mais de 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,5 mil milhões de euros) na compra de milhares de veículos de condução autónoma, bem como na aquisição de participações em empresas que os desenvolvem, para fazer frente à concorrência dos “robô táxis”.

O jornal britânico revela que a Uber está a posicionar-se como um mercado para vários operadores de robô táxis, tendo estabelecido parcerias com grande parte da indústria de veículos autónomos, incluindo a Baidu, a Rivian e a Lucid. O objetivo é lançar serviços de robô táxis em, pelo menos, 15 cidades este ano e chegar a um mínimo de 28 cidades até 2028.

Dos mais de 10 mil milhões de dólares que planeia investir, cerca de 2,5 mil milhões destinam-se a participações de capital e os restantes 7,5 mil milhões de dólares à aquisição de frotas de táxis robóticos nos próximos anos, informa ainda o FT. Os acordos estão condicionados ao cumprimento de determinadas metas de implementação por parte dos parceiros.

O interesse em táxis sem condutor disparou nos últimos meses, após anos de promessas não cumpridas, com a inteligência artificial e as parcerias tecnológicas a oferecerem a esperança de resolver cenários de trânsito complexos mais rapidamente e de mitigar os custos elevados.

A aposta da Uber neste segmento é vista como uma forma de aumentar as margens de lucro, uma vez que os pagamentos aos motoristas representam atualmente uma grande parte das receitas.

Os analistas acreditam que o mercado dos robô táxis poderá ultrapassar os 2 biliões de dólares (quase 1,7 biliões de euros) a nível global até 2035, tornando esta uma aposta de elevado crescimento.

A isso acresce que a crescente concorrência de empresas como a Waymo e a Tesla está a pressionar a plataforma digital a agir mais rapidamente no setor dos veículos autónomos.