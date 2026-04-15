Young Lions. Já há vencedores. Conheça a comitiva que vai representar Portugal em Cannes

Após 48 horas a responder aos desafios, os 70 finalistas defenderam as suas propostas perante os jurados. Os vencedores vão representar Portugal na Young Lions Competitions. O +M é media partner.

Já são são conhecidas as sete duplas que vão representar Portugal na Young Lions Competitions, integrada no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, que decorre entre 22 e 26 de junho, em Cannes. O anúncio dos 14 jovens criativos, que decorreu no IADE, marca o culminar de um desafio que colocou à prova o talento em sete áreas da indústria, num contexto que simula a pressão real do mercado.

Durante o fim de semana, o bootcamp reuniu 70 finalistas que, ao longo de 48 horas, responderam a briefings reais lançados pelas marcas que se associaram a esta 30ª edição dos Young Lions. “Os participantes foram desafiados a desenvolver soluções criativas para problemas concretos das marcas, num exercício que exigiu não só capacidade conceptual, mas também rapidez de execução, pensamento estratégico e clareza na apresentação”, recorda a representação portuguesa da iniciativa.

Na categoria de Marketing, a Worten desafiou as duplas a refletir sobre o processo de decisão na compra de tecnologia, com Patrícia Louro e Rita Ribeiro a apresentarem a proposta vencedora ao valorizar o papel do conhecimento dos colaboradores face ao excesso de opiniões que marca o comportamento do consumidor. Já em Digital, a Nos lançou o briefing, com Beatriz Martinho e Catarina Moura a conquistarem o primeiro lugar na categoria.

Também na área de Media, a Delta Q propôs que fosse explorado o papel do café na rotina dos consumidores, com Rita Esteves e David Anes a conquistarem o primeiro lugar com uma estratégia que integra a marca nos diferentes momentos do dia. Em Imprensa/Outdoor a Galp procurou reforçar a perceção da marca como ponto de carregamento elétrico, tendo Pedro Silva e Welzimar Silva apresentado a proposta vencedora, ao transformar o tempo de carregamento em momentos de utilização e valorização do tempo do consumidor.

Já na categoria de Design, a Carris desafiou as duplas a desenvolver uma nova identidade para os Elétricos de Lisboa, sendo que os vencedores Alexandre Sousa e Bárbara Fantone traduziram o som característico do elétrico num sistema visual dinâmico e reconhecível na cidade.

Em Relações Públicas, a Transtejo Soflusa procurou reposicionar o transporte fluvial como uma alternativa relevante à mobilidade urbana, com João Barroso Viegas e João Pedro Ferreira a conquistarem o primeiro lugar, ao evidenciar as vantagens do barco através de uma estratégia focada na mudança de perceção.

Na categoria de Filme, o Turismo de Portugal convidou as duplas a refletir sobre a forma como o país é retratado nas redes sociais, com Beatriz Pinto e João Chicau a apresentarem a proposta vencedora que valoriza a autenticidade do território face às representações idealizadas do turismo digital.













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Os jurados

As propostas dos 70 finalistas foram depois, durante os dias de segunda e terça-feira, defendidas perante os jurados das diferentes categorias. Cada dupla apresentou, em 15 minutos, a sua proposta, que foi avaliada tendo em conta a ideia criativa, a estratégia e a execução.













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Os vencedores foram revelados ao final da tarde, com António José Seguro a marcar presença, através de uma mensagem enviada por vídeo, na cerimónia de revelação dos vencedores.

“Em 1996, tivemos como primeiro patrocinador a Secretaria de Estado da Juventude. O desafio desse ano era criar um anúncio de imprensa para uma campanha de sensibilização, quanto às consequências da droga.

Venceu nessa edição a dupla da Ogilvy, João Coutinho e Tiago Guedes de Carvalho, cuja proposta era imagem de uma lápide num cemitério, onde estava gravada a frase: “Esta vai ser a tua última grande pedra“, recorda Ana Paula Costa.

O então Secretário de Estado era o atual Presidente, António José Seguro, que nesta edição dos 30 anos enviou uma mensagem, enquadra a representante do festival.

Com o anúncio dos vencedores, fica então definida a comitiva portuguesa que irá representar o país nas Young Lions Competitions. “Em 1996, acreditámos que, em Portugal, havia talento não só para marcar presença, mas para competir ao mais alto nível. Este ano celebramos não apenas mais uma edição dos Young Lions, mas 30 anos de uma iniciativa, onde se foi construindo algo que vai muito para além da competição: uma comunidade, uma rede de talento e de partilha, um património de continuidade, onde muitos dos que estiveram deste lado são hoje mentores e líderes do setor, em Portugal e além-fronteiras”, comenta Ana Paula Costa, representante do Lions Festivals em Portugal.

“A campanha deste ano lembrou-nos que a criatividade não se julga, defende-se. E foi exatamente isso que vimos ao longo desta edição do Young Lions Portugal: jovens talentos com a coragem de acreditar nas suas ideias e levá-las até ao fim. Ao longo de 30 anos, Portugal afirmou-se como um dos países mais premiados na competição internacional, e isso nasce deste espírito inquieto, ousado e profundamente criativo. Enquanto representantes do Cannes Lions em Portugal, reforçamos o nosso compromisso de continuar a valorizar e projetar a criatividade portuguesa, dando palco às novas gerações que vão construir o futuro da nossa indústria”, acrescenta Vasco Perestrelo, CEO da MOP e representante do Lions Festivals, citado em comunicado.

Duplas Vencedoras

Marketing (Worten)

Patrícia Louro + Rita Ribeiro Diogo Alves + Rita Brígido Maria Teresa Ferreira + Joana Baptista

Digital (Nos)

Beatriz Martinho + Catarina Moura Beatriz Almeida + Duarte Figueiredo Francisco Nave + Samuel Pinho

Media (Delta Q)

Rita Esteves + David Anes Cristiana Pinto + João Santos Bernardo Graça + Margarida Brilhante

Imprensa/Outdoor (Galp):

Pedro Silva + Welzimar Silva Rita Costa + Francisco Correia Francisco Roque do Vale + Beatriz Roque

Design (Carris)

Alexandre Sousa + Bárbara Fantone Carolina Leitão + João Tavares Laura Reis + Sofia Simão

PR (Transtejo Soflusa):

João Barroso Viegas + João Pedro Ferreira Sofia Carajote + Joana Fontinha Joana Costa + Miguel Duarte

Filme (Turismo de Portugal):