5 coisas que vão marcar o dia

Após sucessivos adiamentos, o Parlamento tenta finalmente eleger os órgãos externos. Prossegue também a negociação da reforma da lei do trabalho, agora em sede de Concertação. Estes são alguns dos temas que prometem marcar a atualidade nesta quinta-feira.

Reforma da lei laboral chega à Concertação

As negociações para a reforma da legislação do trabalho chegam esta quinta-feira à Concertação Social. O encontro entre o Governo e os parceiros sociais acontece numa alturas em que ainda não foi possível obter um acordo com a UGT, levando o Governo a subir a parada, com a ministra da tutela a afirmar que as negociações estão “na reta final”. O Executivo avisou que a proposta irá para o Parlamento mesmo que não haja um acordo.

Parlamento elege (finalmente) os órgãos externos

A Assembleia da República vai finalmente eleger esta quinta-feira os órgãos externos, depois do impasse entre o PSD, PS e Chega que levou a sucessivos adiamentos. Entre eles estão a eleição do Provedor de Justiça, mas também do Conselho de Estado. No entanto, foi adiada a eleição de juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional (TC), que só deverá acontecer em maio.

Eurostat confirma inflação da Zona Euro

O Eurostat, gabinete de estatísticas da União Europeia, publica esta quinta-feira os dados finais da inflação de março de 2026, um indicador central para perceber a evolução dos preços na Zona Euro. A estimativa rápida avançada no final de março aponta para uma taxa homóloga de 2,5%, que compara com uma taxa de 1,9% registada no mês anterior. A informação final que será divulgada permitirá perceber melhor o impacto da guerra no Irão nos preços dos bens e serviços, com implicações para a política monetária do Banco Central Europeu.

EDP reúne acionistas em assembleia geral

A reunião magna dos acionistas da EDP acontece esta quinta-feira, na qual serão discutidos temas como as contas de 2025, a aplicação de resultados e a distribuição de dividendos. Em fevereiro, a EDP propôs subir o dividendo a pagar este ano em meio cêntimo, para 20,5 cêntimos por ação.

Netflix apresenta resultados

A gigante do streaming Netflix vai divulgar esta quinta-feira os resultados referentes ao primeiro semestre do ano, com os investidores atentos à evolução da receita, número de subscritores e desempenho global, especialmente após o braço-de-ferro com a Paramount para adquirir a Warner Bros. — e do qual a rival se saiu vitoriosa.