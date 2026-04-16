André Marcos é o novo sócio da pbbr

A pbbr acaba de anunciar a promoção à categoria de sócio de André Marcos. O advogado, que integra a sociedade desde 2016, dedica-se predominantemente às áreas de Comercial, Societário e Fusões e Aquisições, mas também Bancário e Financeiro.

De acordo com Pedro Pinto, sócio fundador da pbbr: “É sempre com enorme orgulho que vemos alguém que, acabado de sair da faculdade de Direito, escolheu esta casa para crescer pessoal e profissionalmente, e vem agora integrar o nosso colégio de Sócios. O André fez todo o seu percurso profissional connosco e esta promoção representa o justo reconhecimento do talento do André, bem como pelo trabalho de enorme qualidade desenvolvido em prol da pbbr. O advogado da pbbr termina, referindo: “Estamos certos de que esta promoção se revelará uma mais-valia para a sociedade e para os nossos clientes”.

André Marcos é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Escola do Porto e possui um mestrado em Direito e Gestão pela Católica – Lisbon School of Business and Economics e pela Faculdade de Direito – Escola de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa, entre outras especializações académicas. André Marcos é igualmente representante da pbbr junto da Meritas, na qualidade de Emerging Leader, integrando ainda o Meritas Emerging Leaders Advisory Board desta Aliança global que a pbbr integra desde 2023.