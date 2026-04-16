BCE aprova compra do Novobanco pelo BPCE

O Banco Central Europeu (BCE) deu “luz verde” à aquisição do Novobanco pelo grupo financeiro francês BPCE, apurou o Observador, abrindo caminho para que a operação seja concretizada ainda este mês de abril, menos de um ano após o acordo inicial entre as partes.

A aprovação foi emitida através do Mecanismo Único de Supervisão (SSM), o organismo que fiscaliza os maiores bancos da Zona Euro, e era o último obstáculo regulatório que restava para a transferência da titularidade do banco. O fecho do negócio está previsto para o dia 30 de abril, embora a data ainda não esteja totalmente definida, segundo o Observador.

O acordo remonta a junho de 2025, quando o BPCE e o fundo norte-americano Lone Star chegaram a entendimento para a venda de 75% do capital do Novobanco. Com esta venda, o Estado encaixará entre 1,6 mil milhões e 1,7 mil milhões de euros – valor correspondente à sua participação de 25% no banco – enquanto o Lone Star receberá aproximadamente 4,8 mil milhões de euros pelos 75% que detinha desde 2017.

A aprovação do BCE segue-se à autorização já concedida pela Comissão Europeia em dezembro do ano passado, que concluiu que a transação não levantava preocupações em matéria de concorrência.