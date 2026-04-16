Ciberataque expõe contratos e dados da Navigator na dark web

A Navigator foi alvo de um ataque informático em março e viu parte dos seus dados e documentos irem parar à darkweb, avança o Expresso. A ação terá sido conduzida pelo grupo de cibercrime Safepay, conhecido por realizar ataques de ransomware — um tipo de software malicioso que bloqueia o acesso a sistemas ou ficheiros, exigindo o pagamento de um resgate para a sua recuperação.

A empresa confirma que “identificou um incidente de cibersegurança, tendo ativado de imediato os respetivos protocolos de resposta e contenção”, sem revelar se houve pagamento de resgate. Um estudo da Marsh McLennan indica que os ciberataques lideram os principais riscos identificados pelas empresas portuguesas em 2026.

Na sequência deste incidente, foram divulgados na darkweb contratos com prestadores de serviços, planos de renegociação com proprietários de áreas florestais — que fornecem matéria-prima para o fabrico de pasta e papel —, análises de mercado, dados sobre preços, orçamentos e outros documentos internos.