Companhias aéreas em Portugal admitem cancelamentos e subida de preços se crise persistir

A Associação das Companhias Aéreas em Portugal (RENA) disse esta quinta-feira que, para já, não há impacto na operação, mas admite a possibilidade de cancelamentos de voos e preços mais altos se a crise energética persistir.

A reação da associação surge depois de o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, ter avisado que a Europa terá “talvez mais seis semanas de combustível para aviões” se continuar bloqueado o abastecimento de petróleo e gás através do Estreito de Ormuz.

Em declarações à Lusa, o diretor-executivo da RENA, António Moura Portugal, considerou que o alerta deve ser lido como “mais um aviso sério às consequências que esta guerra está a ter, e em particular para o setor da aviação”. Segundo o responsável, a escassez de combustível de aviação é um risco teórico que está em cima da mesa e que poderá afetar o setor aéreo, à semelhança de outras atividades dependentes de matérias-primas críticas.

Nesse cenário, disse, a situação “pode levar à necessidade de reduzir a operação e, eventualmente, encarecer preços”. António Moura Portugal sublinhou, contudo, que as companhias aéreas continuam numa fase de expectativa e acompanhamento da evolução do conflito, sem medidas drásticas em Portugal relacionadas com a crise no Médio Oriente.

“Até hoje, não vi do lado das companhias aéreas [em Portugal] nenhum tipo já de definitividade”, afirmou, acrescentando que “neste momento há uma certa expectativa” e que, para já, quer deixar “esta palavra de tranquilidade”. De acordo com o responsável, a monitorização feita pelo setor aponta, nesta fase, para “alguma estabilidade em termos de preços”, embora admita que a partir de junho possa haver maior clareza sobre as reservas disponíveis e o planeamento das operações.

“Isto é uma indústria onde o planeamento é feito com três, quatro, cinco, seis, sete meses de antecipação. É possível que, a partir de junho, haja maior clarificação sobre aquilo que são as reservas disponíveis e um planeamento mais objetivo”, detalhou.

Se o cenário evoluir para escassez, acrescentou, a reação natural poderá traduzir-se em revisão em alta dos preços das viagens, embora ressalve que o impacto dependerá sempre das políticas de cada companhia, das fontes de abastecimento e dos mecanismos de proteção de que disponha.

O responsável admitiu que, se não houver restabelecimento normal da cadência de fornecimento, poderá surgir escassez, obrigando o setor a tomar decisões com impacto direto na operação. “Havendo escassez são opções que têm de ser tomadas e que levarão à retração da atividade, que levarão à diminuição de voo e à diminuição de conectividade”, afirmou.

António Moura Portugal defendeu também que, neste contexto, a Comissão Europeia deve reavaliar alguns fatores que, no entender do setor, estão a aumentar os custos da atividade, incluindo regras ligadas a slots [faixas horárias para aterrar e descolar], metas ambientais associadas a combustíveis alternativos e aspetos de natureza fiscal.

Questionado sobre a dimensão de uma eventual subida de preços, respondeu que “qualquer número que se coloque em cima da mesa será sempre especulativo”. Quanto aos passageiros que já compraram bilhetes, salientou que o enquadramento legal os protege e que o valor pago não poderá ser alterado.

“Neste momento, o preço é o que foi contratualizado” e “a companhia terá de honrar esse contrato”, afirmou. A principal incerteza, indicou, prende-se com a possibilidade de alguns voos poderem vir a ser cancelados ou de alguns destinos deixarem de poder ser operados por razões de segurança, nomeadamente se estiverem ligados a espaços aéreos encerrados ou zonas próximas do conflito.

Nesses casos, acrescentou, o passageiro terá direito ao reembolso, frisando que “ninguém ficará desprotegido aqui”.