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Construtora DST compra empresa de estradas da Mealhada que fatura 10 milhões

Grupo liderado por José Teixeira aguarda aval da Autoridade da Concorrência para comprar a Prioridade, numa operação que reforça a presença da DST no negócio da construção e manutenção rodoviária.

A DST aguarda ‘luz verde’ da Autoridade da Concorrência para comprar a Prioridade, empresa com sede na Mealhada e que se dedica sobretudo à construção e reabilitação de vias rodoviárias e ao fabrico e comercialização de misturas betuminosas. O aviso foi publicado na imprensa esta quinta-feira.

Fundada em 1990 e com sede na Zona Industrial de Viadores, na Mealhada, a Prioridade regista uma faturação anual na ordem dos 10 milhões de euros. A sua atividade concentra-se no Litoral Centro, abrangendo os concelhos entre o sul de Coimbra e o norte de Aveiro, e estende-se ao interior num raio de cerca de 70 quilómetros.

Entre as obras executadas pela Prioridade destacam-se a reabilitação da pista de atletismo do Estádio Cidade de Coimbra, a ampliação das infraestruturas da zona industrial de Cantanhede, o prolongamento das infraestruturas na zona industrial do Paraimo ou a pavimentação da envolvente do campo de futebol do Fojo.

Quanto à compradora de origem bracarense, fundada nos anos 1940 pela família Silva Teixeira para se dedicar à extração de inertes, a empresa desenvolve atualmente atividade nas áreas da engenharia e construção, ambiente, energias renováveis, telecomunicações, e imobiliário.

Atualmente, o grupo DST — que criou uma escola industrial e digital para responder às exigências do mercadoemprega cerca de 3.800 pessoas e fatura mais de 700 milhões de euros. Para além de Portugal, tem presença em Angola, Espanha, França, Países Baixos e Reino Unido.

 

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