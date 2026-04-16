Contribuintes procuram online quem lhes preencha o IRS. Pagam em média 35 euros

Os contribuintes têm mais dúvidas sobre o IRS este ano — ou estão menos disponíveis para o preencher sozinhos. É o que concluiu a plataforma digital de serviços e biscates Fixando, que registou uma subida significativa nos pedidos de apoio para submeter a declaração de rendimentos, para os quais os portugueses estão a pagar em média 35 euros.

Os pedidos de ajuda para preenchimento do IRS através deste website de contratação de serviços cresceram 42% em março, comparativamente ao mesmo período de 2025, sendo que na primeira quinzena de abril de 2026 a procura acelerou, tendo disparado 115% em relação ao mês anterior.

“Já não se trata apenas de conveniência. Trata-se de segurança. Cada vez mais contribuintes procuram apoio para garantir que não cometem erros nem deixam dinheiro na mesa, e isso explica o crescimento que estamos a observar na procura por este tipo de serviços”, afirmou a diretora de novos negócios da Fixando, Alice Nunes, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

Segundo um inquérito da Fixando a profissionais da área fiscal e contabilística, realizado entre os dias 10 e 14 de abril, a maioria dos técnicos (59%) indicam que a procura por apoio especializado aumentou este ano, sendo o receio de cometer erros e a perceção de maior complexidade os principais fatores apontados.

Apesar de a maioria dos especialistas inquiridos (59%) considerar que o IRS relativo a 2025 não traz mudanças estruturais significativas, acreditam que o sistema fiscal português é complexo e pode levar a falhas por parte dos contribuintes, nomeadamente na validação de dados, aproveitamento de benefícios fiscais e gestão de outras situações mais específicas, mesmo entre quem tem maior literacia financeira.

A empresa diz que cada pedido submetido na plataforma recebe, em média, duas propostas de profissionais. Quanto ao custo, o serviço apresenta um valor médio de 35 euros por declaração, ligeiramente acima dos 30 euros praticados em 2025. “A procura por apoio profissional na entrega do IRS relativo a 2025 deverá continuar a crescer, consolidando-se como uma tendência estrutural entre os contribuintes portugueses”, diz Alice Nunes.