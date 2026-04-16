Corretora britânica PIB Group compra mediadora de seguros AQS

A corretora PIB Group acaba de comprar o conjunto das mediadoras AQS e Seguraz a Sérgio Canedo juntando estas aos seus interesses em Portugal após a compra da mediadora Vitorinos, em 2025. O grupo britânico tornou-se conhecido pelo rápido crescimento em cinco anos através de 37 aquisições de corretores e mediadores, de 7 seguradoras e 3 plataformas de internet, abrangendo 11 países, das quais 25 no Reino Unido, 9 em Espanha e na Irlanda. Depois deste crescimento acelerado, o PIB Group conta com 4 mil colaboradores e cerca de 6 mil milhões de seguros em carteira no mundo.

Em Portugal o PIB Group adquiriu, em 2025, a Vitorinos, a 5ª maior mediadora de seguros em Portugal, segundo o ranking ECOseguros. Agora avançou para a mediadora AQS, baseada em Ovar e para a associada Seguraz, com base em Oliveira de Azeméis. O valor da operação não foi revelado, mas a valorização de múltiplos do EBITDA foi fundamental para apurar o entreprise value.

A operação demorou 6 meses a concretizar-se, segundo Maurício Oliveira, diretor geral da PIB Group/Vitorinos, envolvido nas negociações com Sérgio Canedo e Gaspar Frias, os líderes dos negócios da AQS e Seguraz e que se vão manter na gestão do negócio, tal como se manterão as marcas independentes.

Também o modelo de aquisição seguiu esses passos. Tal como José Vitorino, Sérgio Canedo trocou os 100% das seguradoras por uma participação na holding europeia da PIB Group que, por sua vez, detém a PIB Group Iberia, acionista única da Vitorinos. Nesta, Hugo Vitorino continua à frente das operações.

O conjunto AQS e Seguraz obteve um volume de negócios de cerca de 2,65 milhões de euros em 2024, enquanto a Vitorinos em números provisórios de 2025 chegou aos 9,2 milhões de euros adicionando a faturação das 6 participadas que detém, um crescimento de 18% face ao ano anterior.

3 Razões para o PIB Group comprar a AQS

Maurício Oliveira explicou a ECOseguros o interesse da PIB Group/Vitorinos nas mediadoras lideradas por Sérgio Canedo. Em primeiro lugar refere a qualidade da equipa e do perfil dos seus dirigentes. Os dois sócios ficam a trabalhar na empresa, com Sérgio Canedo como responsável pelo negócio no norte do país e desse modo aumentando, segundo motivo, a abrangência geográfica incrementando a capacidade comercial nessa região.

Finalmente, interessou ao PIB Group o balanceamento da carteira de seguros, acrescentando mais empresas e seguros de crédito, uma especialidade da Seguraz. Sérgio Canedo refere o foco nos ramos Não Vida como automóvel, patrimoniais, acidentes de trabalho, seguro de saúde, “uma carteira saudavelmente equilibrada, exposição igual à do mercado em obrigatórios e responsabilidades”. Maurício Oliveira reforça esta ideia, diz que tornará a carteira de seguros da PIB em Portugal “mais equilibrada em clientes particulares e empresas, e em produtos obrigatórios e estratégicos”, confirmando que “não há plano específico para desenvolver o ramo Vida”.

Também nas parcerias seguradoras a distribuição é a normal no mercado com destaque para Fidelidade, Generali Tranquilidade, Ageas, Allianz e Zurich.

Em relação a novas aquisições, Maurício Oliveira adianta que o PIB em todos os países está em fase consolidação depois da vaga de aquisições, “mas em Portugal estamos mais fortes”, conclui.