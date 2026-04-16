Defesa acorda com SIM progressão dos médicos civis no Hospital das Forças Armadas

O Ministério da Defesa fechou um acordo com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) para a progressão da carreira dos profissionais de saúde do Hospital das Forças Armadas (HFAR).

“Estamos a dar um sinal para quem serve os militares que servem o país e merecem um percurso profissional estável, valorizado e reconhecido”, diz Nuno Melo, ministro da Defesa, durante a assinatura do acordo.

“Com este instrumento de regulação coletiva resolvemos várias coisas. Corrigimos essa injustiça antiga ao assegurar a regularização das progressões na carreira médica, incluindo a progressão automática para assistente graduado, com a adição de grau consultor. Ao mesmo tempo, viabilizamos finalmente o primeiro concurso, em mais de duas décadas, para a categoria de assistente graduado sénior, retomando uma periodicidade que devolve previsibilidade, justiça e dignidade a estas carreiras”, detalhou Nuno Melo.

No Despacho n.º 4487/2026, publicado em Diário da República a 7 de abril, é definido os termos dessa progressão. Um acordo destacado pelo SIM. “O Ministério da Defesa e o Hospital das Forças Armadas vão ser capazes, com este acordo, de formar mais médicos, de dar maiores respostas a situações não só em território nacional, mas também no apoio às missões no estrangeiro”, disse Nuno Rodrigues, secretário-geral do SIM.

“A saúde militar é um pilar estruturante da condição militar, não é uma questão menor”, destacou Nuno Melo, elencando que está a ser feito investimento nessa área, tanto ao nível de equipamentos como de infraestruturas, como é o caso da futura construção do novo polo cirúrgico do Hospital das Forças Armadas.

“Já passou por nós o lançamento do concurso para a construção de um polo cirúrgico. Enfim, um valor inicialmente assinalado de 14 milhões de euros. E concretizamos uma promessa que é antiga, de 2014. Connosco é lançado este polo de cirurgia em Lisboa e esse é, enfim, relevantíssimo para o HFAR”, disse.