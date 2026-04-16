EDP põe três projetos eólicos nos EUA em “modo de hibernação” devido à incerteza regulatória

A EDP decidiu suspender três projetos eólicos nos Estados Unidos devido à reduzida visibilidade quanto à política remuneratória da administração de Donald Trump.

Os três projetos, localizados em Massachusetts, Nova Iorque e Califórnia, tiveram as atividades reduzidas a serviços mínimos, o que incluiu a diminuição do quadro de funcionários para manter o trabalho apenas essencial, segundo adiantou à Bloomberg o CEO da elétrica, Miguel Stilwell d’Andrade.

Os projetos “estão em modo de hibernação”, disse o líder da empresa, que adiou a tomada de decisões finais sobre o investimento para evitar possíveis prejuízos. “Basicamente, paralisámos os nossos projetos para aguardar tempos melhores”, resumiu na mesma entrevista.

Miguel Stilwell d’Andrade disse ainda que a empresa teve “sorte” porque ainda não tinha arrancado a construção, nem alocado grande investimento a estes projetos, apontando que alguns concorrentes foram apanhados “no meio da ponte”. “Ainda não tínhamos começado a atravessar a ponte”, acrescentou.

Trump faz marcha atrás nas renováveis

Os projetos são controlados pela Ocean Winds, uma joint venture entre a unidade de energias renováveis ​​da EDP Renováveis ​​e a francesa Engie. O gestor mostrou-se ainda satisfeito com a parceria, que combina os ativos offshore de ambas as empresas, descartando especulações de que a EDP estaria a ponderar vender sua participação na joint venture.

Donald Trump tem promovido medidas para travar novas licenças para projetos com energias renováveis, ao mesmo tempo que promove os combustíveis fósseis. No mês passado, a Administração Trump informou que vai pagar quase mil milhões de dólares à francesa Total Energies para a empresa abandonar os seus planos de construção de um parque eólico “offshore” ao largo da costa leste dos EUA.

O CEO da EDP adiantou que a empresa mantém um diálogo construtivo com o governo norte-americano.

A EDP já investiu cerca de 17 mil milhões de dólares na América do Norte. O grupo está entre os cinco maiores operadores de energias renováveis ​​dos EUA, com mais de 12 gigawatts de capacidade instalada em projetos de energia eólica, solar e de armazenamento em mais de uma dúzia de estados.