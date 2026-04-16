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Entidade Reguladora para a Comunicação Social está a contratar. Tem 12 vagas para Direito e Comunicação

Em dezembro de 2022, o então presidente Sebastião Póvoas falava na necessidade de contratar "10 a 12 funcionários" para poder cumprir com as novas competências. Tinha 83 funcionários.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) vai reforçar o quadro de pessoal. A entidade que regula o setor dos media abriu concurso para 12 técnicos, nas áreas do Direito e da Comunicação.

Na área da Comunicação, a entidade presidiada por Helena Sousa pretende recrutar sete técnicos superiores na área das Ciências da Comunicação, lê-se no site, licenciados em Ciências da Comunicação, Jornalismo, Comunicação Institucional e Multimédia ou áreas afins (Sociologia, Ciência Política, entre outras Ciências Sociais) com média igual ou superior a 14 valores.

Ter mestrado, “sólidos conhecimentos e experiência em alguma das seguintes áreas: Análise de Conteúdos Mediáticos, Jornalismo, Análise de Plataformas Digitais, Sondagens e Sistemas Eleitorais, Comunicação institucional/estratégica, Produção de conteúdos multimédia e Gestão de redes sociais” e domínio da língua inglesa são condições preferências, lê-se no site.

Já na área do Direito, o objetivo é recrutar cinco técnicos superiores juristas. A licenciatura em Direito, também com média igual ou superior a 14 é o pedido em termos de habilitações literárias, dando depois a ERC preferência aos candidatos com mestrado, “sólidos conhecimentos e experiência” em Direito Constitucional e Direitos Fundamentais, Direito da Regulação, Direito Europeu, Direito Administrativo, Direito Penal e Processual Penal, Direito das Contraordenações e Direito Digital e domínio da língua inglesa.

O anúncio, que não detalha as funções para nenhuma das áreas nem os pacotes salariais, pede que a candidatura seja acompanhada de uma carta de apresentação explicando a relevância do curriculum vitae para a função. As candidaturas devem ser enviadas até 11 de maio, por carta registada.

Contactada pelo +M, a ERC ainda não acrescentou detalhes sobre os motivos das contratações, as funções exatas ou os ordenados propostos através dos contratos individuais de trabalho.

Em dezembro de 2022, o então presidente Sebastião Póvoas falava na necessidade de contratar “10 a 12 funcionários” para poder cumprir com as novas competências, nomeadamente da transposição das diretivas. O responsável dizia também que os trabalhadores daquele órgão “são dos mais privilegiados de todas as entidades reguladoras”, quer a nível salarial, quer em termos de outras regalias, citando alguns dos benefícios como seguros de saúde, entre outros. Na altura, a ERC tinha 83 funcionários.

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