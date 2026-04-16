Europa só “tem jet fuel para aguentar seis semanas”

A Agência Internacional da Energia (AIE) alertou, esta quinta-feira, que a Europa poderá ter jet fuel suficiente para apenas seis semanas, o que poderá forçar as companhias aéreas a deixar os seus aviões em terra se o fornecimento de petróleo do Médio Oriente não for rapidamente reposto.

“A Europa só tem reservas de jet fuel para, talvez, seis semanas“. O alerta foi feito pelo diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), em declarações à Associated Press. Segundo Fatih Birol, o bloqueio do Estreito de Ormuz, canal por onde passava 20% do petróleo consumido diariamente a nível global, provocará a “maior crise energética que já enfrentamos“.

“Antes existia um grupo chamado ‘Dire Straits’ (Estreito de Grandes Dificuldades). Agora, estamos numa situação crítica, e isso terá grandes implicações para a economia global. Quanto mais tempo durar, pior será para o crescimento económico e inflação em todo o mundo”, avisou.

Segundo Birol, alguns países, nomeadamente na Ásia, já estão a sentir o impacto da falta de combustível, com voos a serem cancelados na China. Quanto à Europa e Américas, diz, estão a um passo de o sentir também.

“Posso afirmar que em breve teremos notícias de que alguns voos da cidade A para a cidade B poderão ser cancelados devido à falta de jet fuel“, disse ele à Associated Press.

O responsável acrescenta que a economia global será afetada, sentindo “preços mais altos da gasolina, preços mais altos de gás, preços altos de eletricidade”, com algumas partes do mundo “sendo mais afetadas do que outras”.

Posso afirmar que em breve teremos notícias de que alguns voos da cidade A para a cidade B poderão ser cancelados devido à falta de jet fuel. Fatih Birol Diretor executivo da AIE

Sobre o fornecimento de petróleo, Birol disse que, ao contrário de março, em abril “não há nada”. “A perda de petróleo em abril vai ser o dobro da perda em março“, garantiu, reforçando que isto criará inflação e vai cortar o crescimento económico de muitos países, especialmente mercados em desenvolvimento”, antecipando que muitos países poderão começar a racionar energia muito em breve.