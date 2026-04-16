Defesa

Fabricantes europeus de Defesa e aeronáutica convergem em Lisboa

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  • 18:09

ASD Convention 2026, encontro do setor aeroespacial, defesa e segurança europeu, decorre este ano em Portugal, organizado em parceria pelo AED Cluster Portugal com a ASD. É já a 27 e 28 de abril.

Cerca de 300 líderes de empresas de aeronáuticas de defesa europeias convergem em abril em Lisboa para a ASD Convention 2026, o encontro europeu do setor Aeroespacial, Defesa e Segurança, organizado em parceria pelo AED Cluster Portugal com a ASD, nos próximos dias 27 e 28 de abril.

A realização da Convenção da ASD, a voz das indústrias europeias da aeronáutica, segurança e defesa, em Portugal é muito mais do que um evento, é um momento de afirmação nacional no coração de um ecossistema que conecta, protege e projeta o futuro da Europa. Esta é uma oportunidade estratégica única para destacar o talento, a inovação e a capacidade das empresas portuguesas, reforçando o posicionamento do país como um parceiro cada vez mais relevante nas cadeias de valor internacionais. Ao acolher esta convenção, Portugal abre portas à colaboração, à partilha de conhecimento e à criação de novas pontes entre indústria, tecnologia e mercados globais”, afirma o presidente do AED Cluster Portugal, José Neves, em comunicado.

Ao longo de dois dias, “300 líderes de topo, incluindo executivos de grandes empresas europeias, representantes institucionais da União Europeia e da NATO, decisores políticos e especialistas internacionais”, irão participar neste encontro daASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe), entidade que representa a indústria europeia da Aeronáutica, Espaço, Segurança e Defesa que, este ano junta-se à AED Cluster Portugal, associação que reúne empresas do setor da aeronáutica, defesa e espaço que atuam no mercado nacional.

O encontro ocorre num momento em que na Europa está a ser feito investimentos na área de defesa, visando o ganho de soberania nesse campo do Velho Continente.

“As nossas PME [pequenas e médias empresas], além do acesso a um fórum de elevado valor estratégico, terão à sua disposição um programa dedicado, pensado para potenciar novas parcerias, impulsionar a inovação e acelerar a sua internacionalização. Mais do que participar, esta é uma oportunidade rara de fazer parte de um espaço que habitualmente é reservado aos membros da ASD — um convite para mostrar ao mundo o que de melhor se faz em Portugal”, acrescentou José Neves.

Durante dois dias, as empresas nacionais terão acesso a grandes operadores europeus do setor, bem como parceiros institucionais da UE e da NATO, investidores e decisores políticos, esperando-se com isso “simplificar a complexidade dos panoramas de financiamento, desde o EDF e o EDIP ao EIC Accelerator e ao NATO DIANA”.

Está ainda previsto um programa dedicado a PME, bem como iniciativas de “networking estruturado” visando “gerar resultados concretos e acelerar a integração industrial europeia”.

A reforma dos contratos públicos, o financiamento da defesa no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual, as lições industriais retiradas da Ucrânia, as tecnologias de duplo uso, a cibersegurança serão alguns dos temas em análise.

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