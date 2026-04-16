Economia

Governo aprova lei da execução orçamental e Grandes Opções

  • Lusa
  • 19:54

A lei das Grandes Opções teve uma “versão um pouco diferente”, disse Leitão Amaro, antes de acrescentar que é “uma lei mais concisa e mais curta”.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei da execução orçamental e as Grandes Opções, “numa versão um pouco diferente”, que não repete o exercício de planeamento.

“Aprovámos o decreto-lei da execução orçamental e a lei das Grandes Opções”, anunciou o ministro da Presidência, Leitão Amaro, em conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros.

Segundo o governante, a lei das Grandes Opções teve uma “versão um pouco diferente”, tendo em conta que, em vez de repetir o exercício de planeamento, é aprovada a lei e, a cada ano, mantendo-se o Governo, são apenas validadas as alterações. “É uma lei mais concisa e mais curta”, referiu.

As Grandes Opções são um conjunto de medidas e investimentos, elaboradas pelo Governo e apresentadas à Assembleia da República.

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