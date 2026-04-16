Grupo Ardonagh ultrapassa 2,9 mil milhões de dólares em receitas graças a aquisições

O grupo britânico Ardonagh, que detém em Portugal a corretora MDS, reportou receitas superiores a 2,9 mil milhões de dólares em 2025, refletindo um crescimento de 20,4%, segundo informação divulgada pela própria empresa. O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) atingiu cerca de 1,1 mil milhões de dólares.

O volume de prémios de seguro sob gestão ascendeu a aproximadamente 22 mil milhões de dólares. Este desempenho foi impulsionado, em grande medida, por uma estratégia de aquisições: ao longo de 2025, o grupo concluiu a compra de 95 empresas a nível global. Destas, 17 operações foram realizadas através da MDS, com presença em mercados como Portugal, Espanha, Brasil e Suíça. Entre as aquisições destacam-se a compra da corretora Seguramos, em Portugal, e a AseRiesgo, em Espanha. Já em novembro de 2025, a MDS indicava estar a analisar cerca de 70 potenciais novas aquisições, sinalizando a continuidade desta estratégia de expansão.

A empresa sublinha o crescimento na América Latina, a expansão em África e o reforço da sua posição na Península Ibérica como pilares da estratégia internacional.

David Ross, CEO do Grupo Ardonagh, sublinha que, desde o lançamento do grupo, as “receitas cresceram dez vezes” e que a “plataforma da MDS” representa “mais de metade desse valor”.

Já José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS, explica que os resultados do Ardonagh “refletem uma estratégia de crescimento sólida”, materializada na MDS através de “uma dinâmica de expansão da atuação e consolidação nos mercados onde operamos”.