Insurtech Zego investe em Portugal para entrar no Japão

A Sompo Holdings, um dos maiores grupos seguradores do Japão, e a Zego, uma das principais seguradoras digitais de automóvel do Reino Unido, acabam de anunciar uma parceria estratégica para explorar e desenvolver produtos de seguros baseados em telemática para o mercado japonês. O anúncio coincide com uma ronda de financiamento no valor de 28 milhões de dólares, na qual a Sompo Holdings investe juntamente com os atuais investidores da Zego.

A portuguesa Start Ventures, sociedade de investimentos ligada ao Banco Big, investiu 1,75 milhões de euros nesta operação e junta-se ao núcleo acionista composto pela DST Global, a General Catalyst, a Balderton Capital e Taavet Hinrikus, cofundador da TransferWise. A empresa alcançou o estatuto de “unicórnio” na sequência da ronda de financiamento Série C em 2021.

A Zego conta atualmente com cerca de 400 colaboradores, dos quais perto de 20 estão sediados no hub de inovação e desenvolvimento em Portugal. Este centro está atualmente a recrutar profissionais para poder satisfazer o projeto no Japão.

A empresa “opera um portfolio de seguros rentável”, diz Gonçalo Farinha, Vice Presidente da Zego para a área de produto, tendo registado um crescimento de receita de 40% em 2025. No final de 2024, o rácio de sinistralidade do grupo melhorou para 56,5%, face aos 59,2% registados em 2023.

A insurtech está sediada em Londres e foi fundada em 2016, tendo em 2020 integrado a portuguesa Drivit. Já angariou mais de mil milhões junto de investidores para oferecer seguros flexíveis e “uma experiência de seguros digital única assente na avaliação do comportamento de cada condutor ao volante”.

Pay-as-you-drive eficiente como motor de sucesso

A Zego está entre as primeiras seguradoras automóveis no Reino Unido a oferecer recompensas pela boa condução, através do Zego Rewards, proporcionando benefícios aos condutores mais seguros ao longo da duração das suas apólices. A parceria com a Sompo representa uma oportunidade de levar esta “proposta única e centrada no cliente” ao Japão, reforçando a sua posição em seguros automóveis baseados em tecnologia.

Gonçalo Farinha explica a diferença: “a análise de risco é realizada para cada indivíduo e não como resultado de médias de um grupo, permitindo preços mais competitivos para os prémios”. Com esse mote, a Zego tem “uma carteira saudável, permitindo selecionar riscos com incentivos paralelos”, concluindo o Vice presidente que a taxa de sinistralidade é gerível e o indicador de rácio combinado está na zona positiva, ou seja, abaixo dos 100%, significando resultado técnico positivo no negócio puramente segurador.

A operação japonesa como grande salto

“O Grupo Sompo tem um compromisso de longa data com a melhoria do serviço ao cliente e da segurança rodoviária no Japão. Ao estabelecermos esta parceria com a Zego, combinamos a nossa experiência local e uma proposta consolidada com tecnologia de classe mundial, para expandir os limites do que os seguros telemáticos podem oferecer” afirmou Katsuhito Nakagawa, Senior Vice President, Direct Insurance Business da Sompo Holdings acrescentando que a Sompo está focada em desenvolver esta base comum e disponibilizar a próxima geração de seguros automóveis aos condutores japoneses”.

Já Sten Saar, CEO da Zego, comenta: “Não poderíamos pedir um parceiro melhor do que a Sompo para testar e desenvolver a nossa proposta telemática no Japão”, acrescentando estar entusiasmado “por trabalhar de perto com a equipa da Sompo para demonstrar como seguros baseados em dados e recompensas podem trazer benefícios reais aos condutores”.

Para João Freire de Andrade, Executive Director da Start Ventures, investidor da Zego, refere que “esta colaboração valida a proposta tecnológica e a abordagem orientada por dados da Zego, bem como o seu potencial para escalar soluções de seguros telemáticos em mercados exigentes”, acrescentando que a união com um grupo da dimensão e reputação da Sompo é vista como um passo relevante para acelerar a sua expansão internacional e reforçar a sua posição como referência em seguros automóveis baseados em tecnologia.