KLM cancela 160 voos no próximo mês devido à subida do jet fuel
A companhia aérea neerlandesa afirma que os cancelamentos representam menos de 1% do total das suas ligações na Europa e garante que não está em causa a escassez de combustível.
A companhia aérea holandesa KLM anunciou esta quinta-feira que vai cancelar 160 voos na Europa no próximo mês devido à subida do custo do jet fuel, avança a Reuters. A KLM, filial do grupo Air France-KLM, afirmou que os cancelamentos representam menos de 1% do total das suas ligações na Europa.
“Os passageiros afetados por estas alterações serão reencaminhados para o próximo voo disponível. Uma vez que estes destinos são servidos pela KLM várias vezes ao dia, como Londres e Düsseldorf, os viajantes conseguem normalmente ser acomodados rapidamente”, referiu a companhia em comunicado.
Apesar de a transportadora garantir que os cancelamentos não estão relacionados com uma escassez de combustível, a Agência Internacional de Energia alertou, esta quinta-feira, que a Europa poderá ter reservas de jet fuel suficientes apenas para seis semanas, o que poderá forçar as companhias aéreas a deixar os seus aviões em terra se o fornecimento energético do Médio Oriente não for rapidamente reposto.
A escandinava SAS também cancelou mais de 1.000 voos este mês e confirmou que vai aumentar temporariamente os preços devido à subida dos custos do combustível, segundo adianta o The Independent. Já o CEO da Ryanair, Michael O’Leary, adiantou esta semana que a companhia aérea está a ponderar cortar 10% dos seus voos.
Também a Easyjet destacou que a guerra introduziu “incerteza a curto prazo em relação aos custos do jet fuel e à procura dos clientes”, reconhecendo uma queda de dois pontos percentuais nas reservas nos três meses até ao final de junho e setembro, em comparação com o ano anterior.
A ACI Europe, representante dos aeroportos da União Europeia, alertou na semana passada que os aeroportos europeus arriscam enfrentar uma escassez de combustível para aviões dentro de três semanas, caso o Estreito de Ormuz não seja totalmente reaberto.
No final do mês passado, a Associação Nacional de Agências de Viagens (ANAV) disse ao ECO que, em casos excecionais, os aumentos dos preços das passagens podem ultrapassar os 20%, e que várias companhias já aplicaram suplementos de combustível em Portugal, como a TAP, a Air Europa e a Air Transat.
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