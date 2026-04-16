Kristin. Danos indemnizáveis já ascendem a 1.086 milhões de euros

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) divulgou esta quinta-feira os dados mais recentes acerca dos danos causados pelo comboio de tempestades – que provocou estragos em várias regiões da zona centro do país entre os dias 27 de janeiro e 13 de fevereiro. Até agora deram entrada nas seguradoras 193 mil participações de sinistros, com a estimativa de danos indemnizáveis a ascender, com dados atualizados a esta quinta-feira aos 1.086 milhões de euros.

De acordo com a informação adiantada, cerca de 55%, ou seja 106 mil sinistros, já se encontram encerrados ou com os adiantamentos efetuados, sendo que o valor das indemnizações já pagas supera os 359 milhões de euros, um aumento de cerca de 56 milhões de euros a quando dos últimos dados divulgados.

Continuam a dar entrada nas seguradoras participações de sinistros relacionados com as tempestades. A APS ressalta ainda que vários se encontram em fase final, tendo sido analisados e aceites, mas ainda não encerrados ou pagos por “razões que não dependem exclusivamente das seguradoras”.

A associação recorda ainda o esforço que tem vindo a ser feito pelos seguradores para agilizar os processos, no entanto, a verdade é que apenas 55% dos sinistros reportados estão encerrados ou pagos.

Previamente, a APS já tinha adiantado que o número de sinistros participados em apenas dois meses correspondia a cerca de 41% da totalidade dos sinistros de multirriscos que habitualmente são participados num ano inteiro.