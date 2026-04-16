Lay’s cria canal no WhatsApp em contagem decrescente para o Mundial de Futebol

Como snack oficial do Campeonato do Mundo da FIFA 2026, a Lay’s celebra a contagem decrescente com a preparação da "Watch Party Mais Épica" e o lançamento de "Lay's Fan of the Match".

Com a aproximação do Campeonato do Mundo da FIFA 2026, a decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, a Lay’s assinala a contagem decrescente com o lançamento de novas experiências focadas nos adeptos. Sendo a primeira vez que a marca é patrocinadora oficial do torneio, as novidades incluem um canal de WhatsApp com estrelas de cinema e futebol e o programa Lay’s Fan of the Match.

Com o objetivo de “organizar a Watch Party mais épica de sempre”, a marca lançou um teaser em dezembro onde revelou a equipa “No Lay’s, No Game”, composta por Alexia Putellas, Lionel Messi, David Beckham, Steve Carell e Thierry Henry. Agora, dá mais um passo na campanha, tendo criado, a nível global, um canal de WhatsApp, que simula um chat de grupo com os famosos, onde os fãs podem ver a preparação dessa Watch Party. O canal conta já com mais de um milhão de seguidores.

Está previsto que a Lay’s volte a comunicar esta parceria, de 4 de maio a 19 de julho, com foco em televisão e no digital. Para alavancar esta comunicação, serão também lançadas edições limitadas, assim como pacotes Lay’s, Doritos e Cheetos com a imagem do Campeonato do Mundo.

“À medida que avançamos para o Campeonato do Mundo da FIFA 2026, estamos empenhados em aproximar os adeptos dos jogos que adoram com ‘No Lay’s, No Game’. Não apenas através dos sabores de que gostam, mas através de experiências que tornam cada jogo ainda mais memorável. Do primeiro apito ao último golo, estamos aqui para fazer parte da celebração”, afirmou Jane Wakely, chief consumer and marketing officer e chief growth officer, international foods, citada em comunicado.

Ao mesmo tempo, a marca apresenta o passatempo “Lay’s Fan of the Match”, até 24 de abril. Quem comprar mais pacotes Lay’s em Portugal receberá um bilhete duplo para apoiar Portugal num dos jogos do campeonato (Colômbia-Portugal), acesso à lateral do relvado no final do jogo e um troféu “Lay’s Fan of the Match” personalizado, além de aparecer no ecrã gigante do estádio. A nível global, serão selecionados 104 vencedores ao longo do torneio — um por cada jogo.

A parte criativa da “Hero Campaign” — “Epic Watch Party” — foi gerida globalmente, tendo sido responsabilidade da agência SLAP Global. Já a vertente relacionada com “Fan Of The Match” foi também gerida globalmente, com a assinatura da agência Copa90. Em Portugal, a campanha está presente no digital — desenhada em conjunto com a agência interna da marca — e em televisão, num trabalho em parceria com a OMD.