Linha circular do Metro recebe mais 48 milhões. Custo total sobe 80% para 380 milhões

O Governo aprovou uma autorização de despesa de 48 milhões de euros para a conclusão do plano de expansão do Metro de Lisboa, nas linhas Amarela e Verde Rato-Cais do Sodré, o que eleva o custo total da obra para 380 milhões de euros.

“Este reforço coloca o investimento global em 380 milhões de euros, que corresponde a uma diferença de 80% face à previsão quando o investimento foi lançado em 2018″, sublinhou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro na conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, criticando a forma como esta obra pública foi lançada e o facto de servir dois bairros no centro da capital.

“Praticamente todo este acréscimo, dos tais 80% foram decididos em 2022. Obviamente não podemos deixar a obra a meio, mas vale a pena o país pensar como se lançou um projeto, que acaba com esta dimensão de custo – 380 milhões de euros – para mobilidade, no centro da capital, em dois bairros que não são particularmente carentes e se faz um planeamento e se comunica ao país uma decisão que acaba a custar 80% mais”, sublinhou o ministro da Presidência.

E se dúvidas houvesse sobre a crítica, Leitão Amaro anunciou “um investimento” – “este sim que vale a pena” – de “7,7 milhões para repor um milhão de metros cúbicos de areia na linha costeira da Costa da Caparica”. Em causa está uma autorização adicional para que o Fundo Ambiental celebre contratos programa para territórios resilientes até mais 76 milhões de euros com a APA e os municípios abrangidos por este apoio, explicou o ministro. Uma decisão tomada com base em relatório da APA.

A Linha Circular, que tinha inicialmente inauguração prevista para o segundo semestre de 2025, vai ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, numa extensão de mais dois quilómetros de rede e duas novas estações (Estrela e Santos), unindo as linhas Amarela e Verde num novo anel circular no centro de Lisboa. Além da construção de duas novas estações será remodelada a estação existente no Cais do Sodré.

A abertura está agora prevista para o primeiro trimestre de 2027, depois de um atraso de três anos e três meses, de acordo a presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa. “Estamos a fazer o esforço e incitámos um diálogo bastante produtivo com os empreiteiros que têm esta obra, portanto, Mota Engil e Zagope, no sentido de garantir [que], no primeiro trimestre de 2027, a linha circular é inaugurada”, garantiu Cristina Vaz Tomé, no final de março, no Parlamento.

(Notícia atualizada com mais informação)