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(Mais) um dia crucial na reforma da lei do trabalho. Ouça o podcast “Ao trabalho!”

O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.

A reforma da lei do trabalho volta esta quinta-feira à Concertação Social, como o Governo a avisar que a negociação está já na reta final. Será desta que os parceiros sociais chegarão a um acordo? Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre os salários em Portugal e ainda sobre a composição do Conselho Económico e Social, com o presidente desse órgão a defender que é preciso avançar com uma revisão.

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