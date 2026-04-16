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Mercadona compra fornecedora de embalagens Logifruit 

  • Lusa
  • 14:59

Retalhista notificou AdC sobre aquisição da empresa de serviços de aluguer e gestão de embalagens reutilizáveis de transportes, que em Portugal é representada através da sociedade Logienvases.

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi notificada em 10 de abril sobre a intenção de compra da Logifruit Iberia e da sua filial portuguesa Logienvases, pela Mercadona, informou hoje o regulador.

“A operação de concentração consiste na aquisição pela Mercadona, S.A. (‘Mercadona’) do controlo exclusivo da Logifruit Iberia, S.L.U. (‘Logifruit’) e da sua filial portuguesa detida a 100%, Logienvases – Soluções de Embalagens e Logística, Unipessoal Lda. (‘Logienvases’), em conjunto denominadas Grupo Logifruit”, lê-se no ‘site’ da AdC.

A Mercadona é uma empresa familiar espanhola com atividade na distribuição retalhista de bens de consumo diário através de uma rede de estabelecimentos próprios, que explora sob a marca “Mercadona”, sendo participada maioritariamente pela FINOP, S.L., empresa controlada, em última instância, por Juan José Roig Alfonso.

Em Portugal, a Mercadona exerce atividade através da sociedade Irmãdona, que conta com uma rede de 69 lojas.

O grupo Logifruit tem por atividade a prestação de serviços de aluguer e gestão de embalagens reutilizáveis de transporte (ERT), que incluem embalagens e caixas denominadas Reusable Plastic Containers (RPC) e paletes. Em Portugal, é representado através da sociedade Logienvases.

Quaisquer observações sobre a operação devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10 dias úteis.

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