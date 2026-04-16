Seguradoras

Nuno Antunes vai liderar gestão de clientes e corretores na Generali Global Corporate & Commercial

  • Carolina Neves Carvalho
  • 17:51

Com mais de 20 anos de experiência internacional no setor segurador, Nuno Antunes foi nomeado pela Generali Global Corporate & Commercial para liderar a área de Client & Broker Relationship Management

A Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) nomeou Nuno Antunes para o cargo de Client & Broker Relationship Management, sucedendo a Filippo Cinelli, que se irá reformar a 30 de junho, após mais de uma década à frente da função, segundo comunicado da empresa.

Nuno Antunes é um executivo internacional quadrilingue (inglês, francês, espanhol e português), com experiência no setor dos seguros com mais de 20 anos de carreira internacional, supervisionando equipas no Reino Unido, Europa, Médio Oriente e América Latina.

Antunes assumirá funções a 1 de julho e será responsável por liderar a estratégia global de gestão de relações com clientes e corretores da GC&C, contribuindo para a execução do Plano Next Level 2025–27 da companhia.

De acordo com a GC&C, o novo responsável terá como prioridades o reforço da colaboração com redes de corretores estabelecidas e emergentes, a melhoria da experiência do cliente em programas multinacionais e o apoio às ambições de crescimento em mercados e segmentos-chave.

Com mais de 20 anos de experiência internacional no setor segurador, Nuno Antunes desempenhou funções de liderança sénior em diversos grupos globais. Em 2015, foi SVP – EMEA/UK Head of Multinational and Captive Fronting na AIG, em 2020, assumiu o cargo de Managing Director Iberia and LAtin America na Allianz Global Corporate & Specialty. Foi ainda Country Manager de Portugal e Head of Client Strategy Iberia na HDI Global SE de 2022 a 2024 e, agora, deixa o cargo de Global Head of Multinational na Everest.

Christian Kanu, CEO da Generali Global Corporate & Commercial, afirmou: “Tenho muito prazer em dar as boas-vindas a Nuno à GC&C. A sua experiência internacional, liderança e profundo conhecimento da dinâmica de clientes e corretores fazem dele uma excelente escolha para esta função”. O responsável agradeceu ainda a Filippo Cinelli pela sua “notável contribuição” ao longo dos anos.

A Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) é uma unidade de negócios especializada do Grupo Generali focada em fornecer soluções de seguros P&C (Property & Casualty/Danos e Acidentes) e serviços de gestão de risco para médias e grandes empresas em mais de 180 países. Atua com uma rede global, oferecendo programas multinacionais, seguros de propriedade, responsabilidade civil e linhas especializadas.

