Nuno Antunes vai liderar gestão de clientes e corretores na Generali Global Corporate & Commercial
Com mais de 20 anos de experiência internacional no setor segurador, Nuno Antunes foi nomeado pela Generali Global Corporate & Commercial para liderar a área de Client & Broker Relationship Management
A Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) nomeou Nuno Antunes para o cargo de Client & Broker Relationship Management, sucedendo a Filippo Cinelli, que se irá reformar a 30 de junho, após mais de uma década à frente da função, segundo comunicado da empresa.
Antunes assumirá funções a 1 de julho e será responsável por liderar a estratégia global de gestão de relações com clientes e corretores da GC&C, contribuindo para a execução do Plano Next Level 2025–27 da companhia.
De acordo com a GC&C, o novo responsável terá como prioridades o reforço da colaboração com redes de corretores estabelecidas e emergentes, a melhoria da experiência do cliente em programas multinacionais e o apoio às ambições de crescimento em mercados e segmentos-chave.
Com mais de 20 anos de experiência internacional no setor segurador, Nuno Antunes desempenhou funções de liderança sénior em diversos grupos globais. Em 2015, foi SVP – EMEA/UK Head of Multinational and Captive Fronting na AIG, em 2020, assumiu o cargo de Managing Director Iberia and LAtin America na Allianz Global Corporate & Specialty. Foi ainda Country Manager de Portugal e Head of Client Strategy Iberia na HDI Global SE de 2022 a 2024 e, agora, deixa o cargo de Global Head of Multinational na Everest.
Christian Kanu, CEO da Generali Global Corporate & Commercial, afirmou: “Tenho muito prazer em dar as boas-vindas a Nuno à GC&C. A sua experiência internacional, liderança e profundo conhecimento da dinâmica de clientes e corretores fazem dele uma excelente escolha para esta função”. O responsável agradeceu ainda a Filippo Cinelli pela sua “notável contribuição” ao longo dos anos.
A Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) é uma unidade de negócios especializada do Grupo Generali focada em fornecer soluções de seguros P&C (Property & Casualty/Danos e Acidentes) e serviços de gestão de risco para médias e grandes empresas em mais de 180 países. Atua com uma rede global, oferecendo programas multinacionais, seguros de propriedade, responsabilidade civil e linhas especializadas.
