Mercados

Direto O dia em direto nos mercados e na economia – 16 de abril

  • ECO
  • 7:24

Ao longo desta quinta-feira, 16 de abril, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

O dia em direto nos mercados e na economia – 16 de abril

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Resumo ECOFast

Portugal entra em 17 projetos do Fundo Europeu de Defesa

António Costa,

Portugal participa em 17 projetos do Fundo Europeu de Defesa, na ronda de 1,07 mil milhões de euros anunciada pela Comissão Europeia para reforçar a base tecnológica e militar da União.