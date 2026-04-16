Oito embarcações apreendidas em operação contra apanha ilegal de ameijoa no Tejo
A Polícia Marítima detetou "diversas irregularidades, nomeadamente a falta de registo de embarcações e de motorizações" e apreendeu também artes de pesca utilizadas na captura ilegal.
Oito embarcações, algumas das quais associadas à captura ilegal de amêijoa japonesa no rio Tejo, foram apreendidas durante uma operação de fiscalização realizada na madrugada desta quinta-feira, informou a Polícia Marítima (PM).
Em comunicado, a PM anunciou que durante a operação de fiscalização no estuário do rio Tejo, no âmbito do combate à captura ilegal de amêijoa japonesa, foram também “detetadas diversas irregularidades, nomeadamente a falta de registo de embarcações e de motorizações, tendo sido igualmente apreendidas artes de pesca utilizadas na captura ilegal”.
A Polícia Marítima realçou que se mantém “empenhada no combate a este fenómeno” que ameaça a sustentabilidade dos recursos naturais e é um risco para a saúde pública, “decorrente da introdução no mercado de produtos sem controlo sanitário e proibidos por lei”.
“A proteção do mar é uma responsabilidade coletiva e a Polícia Marítima continuará a garantir que o futuro destes recursos não é comprometido por práticas ilegais”, acrescentou.
A operação envolveu um dispositivo de meios navais e terrestres, mobilizando várias valências operacionais da Polícia Marítima.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Oito embarcações apreendidas em operação contra apanha ilegal de ameijoa no Tejo
{{ noCommentsLabel }}