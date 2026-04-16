Ataque ao Irão

Direto “Otimista” sobre acordo de paz, Washington impõe sanções à “elite do regime” iraniano

  • ECO
  • 7:48

Governo americano anuncia imposição de sanções a 20 indivíduos, entidades e embarcações ligadas a rede de transporte de petróleo iraniano. Austrália investirá mais 33 mil milhões de euros em defesa.

Washington está a discutir a possibilidade de novas negociações com Teerão, declarando-se “otimista quanto à perspetiva de um acordo”, após a ameaça iraniana de bloquear a circulação no mar Vermelho em resposta ao bloqueio dos portos do país persa.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.

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