Direto “Otimista” sobre acordo de paz, Washington impõe sanções à “elite do regime” iraniano
Governo americano anuncia imposição de sanções a 20 indivíduos, entidades e embarcações ligadas a rede de transporte de petróleo iraniano. Austrália investirá mais 33 mil milhões de euros em defesa.
Washington está a discutir a possibilidade de novas negociações com Teerão, declarando-se “otimista quanto à perspetiva de um acordo”, após a ameaça iraniana de bloquear a circulação no mar Vermelho em resposta ao bloqueio dos portos do país persa.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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