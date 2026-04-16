Pacto para as competências da UE já garantiu formações a dez milhões de trabalhadores

Só no último ano, quase quatro milhões de trabalhadores beneficiaram de formação na União Europeia, no âmbito do Pacto para as Competências criado pelo executivo comunitário. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, desde 2020, mais de dez milhões de trabalhadores já foram abrangidos por iniciativas de melhoria de competências promovidas neste contexto.

“Lançado em novembro de 2020, o Pacto para as Competências apoia parcerias relacionadas com as competências, que dão resposta às necessidades da Europa e promover as transições ecológica e digital”, começa por sublinhar a Comissão Europeia, numa nota divulgada esta manhã.

O executivo comunitário realça que este pacto contribui para o “grande objetivo da União Europeia” de ter 60% dos adultos a participar anualmente em ações de formação até 2030. “Através de parcerias público-privadas, o pacto identifica lacunas de competências entre os trabalhadores, as empresas e as indústrias europeias e visa preenchê-las“, é detalhado na referida nota.

De acordo os dados agora conhecidos, este pacto já mobilizou cerca de quatro mil organizações, da indústria aos parceiros sociais, passando pelos prestadores de formação e serviços de emprego, que, em conjunto, investiram mais de mil milhões de euros.

“O inquérito anual salientou igualmente a eficácia das parcerias regionais de competências, com 93% a demonstrar uma melhoria no alinhamento da oferta e da procura de competências regionais e 86 % a facilitar a transição para uma economia ecológica e digital”, destaca ainda a Comissão Europeia.