Parvalorem paga 10 milhões em acordos de saída com 70 trabalhadores

⚡ ECO Fast A Parvalorem, em processo de liquidação, acordou pagar 9,9 milhões de euros a 70 trabalhadores que aceitaram saídas voluntárias, com uma média de 141 mil euros por trabalhador.

A sociedade, que gere ativos do falido BPN, registou prejuízos de quase 60 milhões de euros em 2025, após reforçar provisões e imparidades significativas.

Os contribuintes dificilmente recuperarão o dinheiro injetado com a nacionalização do BPN, dado que os ativos da Parvalorem somam apenas 464,3 milhões de euros, cobrindo menos de 10% do passivo.

Em processo de liquidação, a Parvalorem vai pagar cerca de 9,9 milhões de euros em acordos de saída voluntária com 70 trabalhadores. Em média, cada um vai receber cerca de 141 mil euros para deixar o veículo que gere os ativos tóxicos do antigo BPN, falido em 2008, e que deve 5,3 mil milhões aos contribuintes.

A sociedade liderada por Sofia Torres avançou no ano passado com um programa de saídas por mútuo acordo no âmbito do processo de liquidação e ao qual aderiram 70 dos 80 trabalhadores, tal como o ECO avançou em primeira mão. Alguns já efetivaram a sua saída, mas o grosso dos trabalhadores irá sair este ano e no próximo, dado que a Parvalorem ainda mantém atividade na recuperação de ativos problemáticos que herdou do banco fundado por José Oliveira e Costa.

Para o chamado Programa de Revogações por Mútuo Acordo de 2025, a Parvalorem constituiu uma provisão de 9,9 milhões de euros, segundo adianta no relatório e contas do ano passado, que acabou de divulgar. Este dinheiro colocado de lado é um dos fatores que ajuda a explicar os prejuízos de quase 60 milhões que este veículo registou em 2025.

Ao longo do ano passado, a Parvalorem fez um reforço das provisões e imparidades no montante de 25,1 milhões de euros. Além da provisão para o programa de saídas, também contabilizou uma imparidade de 13,5 milhões relativa à carteira de crédito, provisões de 8,5 milhões para processos judiciais e de 1,6 milhões para participações financeiras. Conseguiu, no entanto, a reversão de imparidades de 2,5 milhões para contingências fiscais por extinção das mesmas e de 5,8 milhões relativas a imóveis.

Reembolsa 80 milhões, deve 5,3 mil milhões ao Estado

O BPN é um dos resgates bancários que mais dinheiro custou aos contribuintes na sequência da sua nacionalização há quase duas décadas, mais concretamente 2008, no Governo de José Sócrates, no pico da crise do subprime nos EUA.

Dois anos mais tarde, foi criada a Parvalorem para gerir os restos do falido banco, sociedade que avançou no início do ano com a sua liquidação, um desfecho para o qual já se vem preparando há algum tempo. Nos últimos anos foram liquidadas (através da integração na Parvalorem) as outras duas ‘PAR’ que foram criadas também em 2010: primeiro a Parups (que ficou com as obras de arte do banco) e depois a Parparticipadas (que geria as participações sociais do grupo BPN, como o banco Efisa, já liquidado).

No final do ano passado, a Parvalorem tinha um passivo de 5,33 mil milhões de euros, “sendo constituído essencialmente pelos empréstimos formalizados com o Estado Português, através da Entidade do Tesouro e Finanças (ETF)”, que ascendem a 5,29 mil milhões.

A sociedade adianta que no ano passado fez um reembolso de 80 milhões junto da ETF por via de uma liquidação parcial de um empréstimo contraído em 2012 e nota que desde 2020 que não precisa de novos financiamentos junto do erário público.

Dificilmente os contribuintes vão recuperar o dinheiro injetado neste processo, dado que os ativos da Parvalorem ascendem a 464,3 milhões de euros, cobrindo nem 10% do passivo.

O que sobra na Parvalorem?

Em 2025, a Parvalorem recuperou ativos em numerário num total de 75,7 milhões de euros, dos quais 26,4 milhões diretamente decorrentes da carteira de contas a receber e adiantamentos a fornecedores, 34,3 milhões provenientes de ativos financeiros, e 14,9 milhões da atividade imobiliária, segundo detalha no relatório e contas.

Valores aos quais se acrescentam, fruto da atividade de recuperação da carteira de crédito e da liquidação de duas sociedades participadas, um conjunto de imóveis avaliados em 9,7 milhões.

A sociedade liderada por Sofia Vaz salienta que já recuperou um total de 1,4 mil milhões de euros desde o início da sua atividade, correspondendo a mais de 35% do total do crédito cedido ao valor nominal.

Atualmente, ‘resta’ uma carteira de dívida de 1,5 mil milhões de euros de quase 5.000 devedores, parcialmente garantida por ativos reais de 427 milhões com um grau de cobertura de 43,9% (187,5 milhões considerado as hipotecas registadas a favor da Parvalorem).

No que toca ao imobiliário, a Parvalorem tem mais de 400 imóveis avaliados em 111 milhões de euros.

E tem ainda ativos financeiros no valor de quase 240 milhões de euros, onde se destacam as unidades de participação do fundo Imonegócios, avaliadas em 226 milhões e que podem ser vendidas (juntamente com a sociedade gestora, a Imofundos) a um investidor nacional ou internacional ou então integradas numa entidade do Estado para redução de dívida (dação em cumprimento).