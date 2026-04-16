Polos de incubação da ESA em Portugal abrem candidaturas

Os dois polos de incubação de startups da Agência Espacial Europeia (ESA) em Portugal já abriram candidaturas. O programa está previsto ficar no país durante os próximos três anos, com um polo do ESA Business Centre (ESA BIC) em Coimbra e outro em Oeiras. Ao todo está previsto um envelope de cerca de 2,8 milhões de euros, destinado principalmente ao incentivo financeiro às startups.

O ESA BIC Tagus+ em Oeiras, o mais recente polo nacional, tem a decorrer candidaturas até 3 de maio. Podem-se candidatar todas as startups com menos de quatro anos (ou até mesmo quem planeia criar uma) com sede em Portugal e que desenvolvam um produto ou serviço utilizando tecnologia ou dados espaciais, demonstrando o seu potencial comercial.

No caso do polo de Coimbra, o ESA BIC Centro+, as startups interessadas têm até 24 de maio para se inscrever. As empresas têm de ter sido criadas até há cinco anos ou serem um grupo que queira criar uma nova e qualificarem-se como pequenas ou médias empresas. Ainda será preciso propor uma ideia de negócio com uma clara ligação ao espaço, usando tecnologias espaciais ou dados de satélite em mercados não espaciais, ou então através do fornecimento de produtos ou serviços para o setor espacial, pode ler-se no site.

O ESA BIC Tagus+, em Oeiras, é coordenado por um consórcio liderado pela Associação para o Desenvolvimento do Instituto Superior Técnico (ADIST), sendo a operação do programa assegurada com a Incubadora Taguspark, o Técnico Venture Lab (Oeiras) com a Incubadora da Escola do Mar dos Açores (Horta), contando ainda com a participação da Câmara Municipal de Oeiras, do CEiiA e da Vieira de Almeida & Associados.

A incubadora de Coimbra, ESA BIC Centro+, é um consórcio liderado pelo Instituto Pedro Nunes (IPN), que inclui ainda o Centro Empresarial de Pampilhosa da Serra e o Incuba+ Santa Maria (Açores) como parceiros de incubação. O consórcio inclui também o Município de Coimbra, a CIM Região de Coimbra e o CCDRC.

Cada contrato prevê a seleção e financiamento de até seis startups por ano, financiado através da subscrição de Portugal na ESA e por parceiros locais: as Câmaras Municipais de Coimbra e Oeiras, a CIM Região de Coimbra e a Agência Espacial Portuguesa.