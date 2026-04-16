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Praias da Costa da Caparica com encerramentos faseados até junho para colocação de areia

Intervenção a cargo da APA obrigará a interdições temporárias das praias de São João da Caparica até ao Bairro dos Pescadores. Calendário praia a praia já é conhecido.

As praias entre São João da Caparica e o Bairro dos Pescadores, a nascente da Praia Nova, serão interditas faseadamente para colocação de areia. Operação começou nesta quinta-feira e durará até junho

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) começou nesta quinta-feira a alimentar as praias da Caparica com areia, após uma paragem de cerca de meio ano motivada pelas condições meteorológicas. Ao todo, a ação conjunta da APA e da Administração do Porto de Lisboa (APL), com duração prevista de 60 dias, custará nove milhões de euros.

A obra implica a movimentação de um milhão de metros cúbicos de areia da entrada do canal da Barra Sul, no estuário do Tejo, para as praias a nascente intervencionadas. Assegurando que “esta é uma ação essencial para a adaptação às alterações climáticas e para a salvaguarda do litoral”, a APA indica que “as interdições de praia serão faseadas.

Não estarão todas as praias encerradas em simultâneo: à medida que os trabalhos terminam numa praia, essa é reaberta, sendo depois intervencionada a seguinte”. O financiamento para estes trabalhos provém de fundos europeus e de investimento da própria APL.

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