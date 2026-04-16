Proprietários têm de georreferenciar terrenos para aceder a apoios ou subsídios

Os terrenos rústicos ou mistos que não estejam devidamente delimitados e georreferenciados no âmbito do cadastro simplificado não poderão candidatar-se ou receber apoios ou subsídios, sejam fundos comunitários ou nacionais.

Da mesma forma, segundo escreve o Jornal de Negócios (acesso pago) na edição desta quinta-feira, não será possível transacioná-los, na medida em que, para a realização da escritura pública, será exigida também a chamada representação gráfica georreferenciada (RGG).

Esta medida decorre de um diploma que altera o regime do Balcão Único do Prédio (BUPI), que foi publicado na quarta-feira em Diário da República, e que prorroga a gratuitidade dos procedimentos de registo até 30 de setembro.