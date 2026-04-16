Revolução na burocracia do Estado elimina três milhões de documentos
Conselho de Ministros aprova esta quinta-feira aquela que é apresentada como uma das mais profundas revisões do Código dos Contratos Públicos das últimas décadas.
O Governo liderado por Luís Montenegro prepara-se para aprovar esta quinta-feira, na reunião do Conselho de Ministros, aquela que será apresentada como uma das mais profundas revisões do Código dos Contratos Públicos das últimas décadas.
Segundo antecipa o Jornal de Notícias (acesso pago) na edição desta quinta-feira, o objetivo passa por cortar na burocracia e eliminar mais de três milhões de documentos por ano que atualmente continuam a circular entre as empresas e os serviços do Estado.
A mudança vai permitir, por exemplo, que as empresas deixem de entregar documentos como o registo criminal ou as certidões de não dívida às Finanças e à Segurança Social sempre que concorrem a contratos públicos. A lógica inverte-se: o Estado deixa de exigir papéis que já estão na sua posse e passa a assumir a responsabilidade de verificar internamente a situação das entidades.
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