Rui Fontoura: “Olhar para a conformidade fiscal apenas como uma obrigação é desperdiçar uma oportunidade de transformação”

A crescente digitalização da fiscalidade e o reforço das exigências regulatórias estão a transformar de forma estrutural a forma como as empresas encaram a conformidade. Mais do que uma obrigação técnica, o tax compliance assume hoje um papel cada vez mais estratégico, com impacto direto na gestão de risco, na eficiência operacional e na qualidade da informação.

É neste contexto que a Sovos promove a terceira edição do Tax Compliance Summit, que vai acontecer no dia 13 de maio, na Quinta da Pimenteira, em Lisboa. O evento reúne especialistas internacionais, reguladores e líderes empresariais para debater as principais tendências que estão a marcar a agenda fiscal, da digitalização à inteligência artificial, onde se incluem as novas diretivas europeias e iniciativas globais.

Rui Fontoura, Managing Director Europe da Sovos, destaca o papel do Tax Compliance Summit enquanto espaço de reflexão e partilha de soluções para um contexto cada vez mais exigente, no qual se antecipam mudanças no ecossistema fiscal e alguns desafios para as organizações.

O Tax Compliance Summit 2026 acontece num contexto de crescente digitalização e pressão regulatória. Quais são, na sua perspetiva, os principais desafios que hoje se colocam às organizações em matéria de conformidade fiscal?

Hoje, o principal desafio passa por acompanhar um ambiente regulatório cada vez mais exigente e, ao mesmo tempo, cada vez mais digital. Já não basta cumprir de forma reativa. As organizações precisam de garantir consistência, rastreabilidade e capacidade de adaptação contínua.

Além disso, a conformidade fiscal deixou de ser um tema apenas técnico. Depende cada vez mais da qualidade dos dados, da integração entre sistemas e da articulação entre áreas como fiscalidade, finanças e IT. Em muitos casos, o desafio não é só tecnológico, mas também cultural e organizacional.

É precisamente neste contexto que a Sovos promove a terceira edição do Tax Compliance Summit, criando um espaço de reflexão sobre os temas que estão hoje a marcar a agenda fiscal.

O evento propõe uma reflexão sobre o impacto das novas diretivas europeias e iniciativas globais. Que mudanças mais estruturais antecipa para o ecossistema fiscal nos próximos anos?

Estamos a assistir a uma transformação estrutural do ecossistema fiscal, com uma relação cada vez mais digital, contínua e automatizada entre empresas e autoridades tributárias. A exigência será maior ao nível da transparência, da qualidade dos dados e da capacidade de reporte em tempo quase real.

Ao mesmo tempo, a conformidade fiscal tenderá a assumir um papel mais central na governação, na gestão de risco e na eficiência operacional das organizações.

A Inteligência Artificial e a automatização assumem um papel central no programa. De que forma estas tecnologias estão já a transformar os processos de compliance e auditoria?

A Inteligência Artificial e a automatização já estão a transformar estes processos ao reduzirem tarefas manuais, aumentarem a precisão e permitirem respostas mais rápidas em contextos regulatórios exigentes.

Na prática, ajudam a automatizar validações, identificar inconformidades, detetar padrões em grandes volumes de dados e apoiar auditorias com maior rapidez e consistência. Isso reduz o risco de erro e liberta as equipas para funções mais analíticas e estratégicas.

Um dos objetivos do evento passa por ajudar as organizações a transformar exigências regulatórias em oportunidades. Na prática, como é que isso pode ser alcançado?

Começa por uma mudança de perspetiva. Quando as exigências regulatórias deixam de ser vistas apenas como uma obrigação e passam a ser encaradas como uma oportunidade para rever processos, melhorar dados e reforçar controlo interno, o impacto é diferente.

Na prática, o compliance pode tornar-se uma alavanca para ganhar eficiência, reduzir risco e criar estruturas mais preparadas para crescer num ambiente regulatório complexo. Esse é, aliás, um dos grandes objetivos desta terceira edição do evento da Sovos.

O evento reúne especialistas internacionais, reguladores e líderes da indústria. Que tipo de insights diferenciadores poderão os participantes esperar destes debates?

Os participantes poderão contar com uma visão abrangente, mas também muito prática, sobre o presente e o futuro do tax compliance. O cruzamento entre especialistas internacionais, reguladores e líderes empresariais permitirá discutir não só o que está a mudar do ponto de vista regulatório, mas também como essas mudanças se traduzem em decisões concretas dentro das organizações.

Mais do que uma reflexão teórica, será uma oportunidade para obter leitura estratégica, conhecer tendências e recolher pistas concretas para ação.

Para além do conteúdo das sessões, o Tax Compliance Summit também conta com momentos de networking e partilha de casos concretos. Que oportunidades podem daqui surgir para os participantes?

Esses momentos são fundamentais porque promovem a troca de experiências entre profissionais, empresas, especialistas e parceiros tecnológicos. É aí que surgem muitas vezes novas perspetivas, esclarecimento de dúvidas concretas e partilha de boas práticas.

Para os participantes, isso pode traduzir-se em benchmarking, identificação de soluções já testadas no mercado e até em novas oportunidades de colaboração.

Ao chegar à sua terceira edição, o Tax Compliance Summit tem vindo também a consolidar-se como um ponto de encontro relevante para esta partilha entre diferentes agentes do ecossistema.

Que mensagem deixaria às organizações que ainda encaram a conformidade fiscal apenas como uma obrigação e não como uma alavanca estratégica?

Diria que essa visão está cada vez mais desajustada da realidade. Num contexto de maior escrutínio e digitalização, olhar para a conformidade fiscal apenas como uma obrigação é desperdiçar uma oportunidade de transformação.

Quando o compliance é encarado de forma estratégica, pode tornar-se um fator de eficiência, credibilidade e vantagem competitiva.

Até que ponto a conformidade fiscal está hoje a deixar de ser um tema exclusivamente técnico para passar a envolver decisões mais estratégicas dentro das organizações?

Cada vez mais. A conformidade fiscal já não pode ser tratada como um tema isolado porque tem impacto direto na qualidade da operação, na fiabilidade da informação, na gestão de risco e na capacidade de resposta da organização.

Isso faz com que deixe de ser apenas uma obrigação funcional e passe a integrar decisões mais estratégicas dentro das empresas. É precisamente essa evolução que a Sovos procura colocar em destaque com este evento.

Que perfil de organização está hoje mais bem preparado para responder à evolução regulatória? A que investe mais em tecnologia ou a que consegue alinhar tecnologia, processos e cultura interna?

A tecnologia é fundamental, mas por si só não resolve tudo. As organizações mais bem preparadas são as que conseguem alinhar tecnologia, processos e cultura interna. Quando esse alinhamento existe, a tecnologia deixa de ser apenas suporte e passa a ser um verdadeiro acelerador de eficiência, controlo e capacidade de resposta.

No fundo, esse é também um dos pontos centrais do Tax Compliance Summit 2026, ao mostrar que a resposta à complexidade regulatória exige uma abordagem integrada.