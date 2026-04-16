Seguro escolhe Alberto Martins, Isabel Capeloa Gil e Severiano Teixeira para Conselho de Estado

O Presidente da República, António José Seguro, escolheu dois antigos ministros socialistas, a reitora da Universidade da Católica e dois académicos para o Conselho de Estado. A informação foi esta quinta-feira pela Presidência, colocando assim fim ao tabu sobre quem seria os cinco novos membros designados pelo Chefe de Estado.

Desde que tomou posse que se aguardava a indicação de António José Seguro das cinco novas personalidades que lhe competiria nomear para o Conselho de Estado, o órgão de aconselhamento do Presidente da República. A decisão foi agora conhecida e inclui o antigo ministro da Justiça e líder parlamentar do PS Alberto Martins, bem como o antigo ministro da Administração Interna socialista e professor universitário especializado em relações internacionais Nuno Severiano Teixeira.

António José Seguro indicou ainda a reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, bem como a cientista Maria do Carmo Fonseca, que foi mandatária nacional da sua candidatura, e o geógrafo distinguido com o Prémio Pessoa Miguel Bastos Araújo.

De acordo com informação divulgada pela Presidência, a tomada de posse dos novos membros do Conselho de Estado decorrerá na sexta-feira, pelas 14h, no Palácio de Belém.

A indicação de Seguro ocorre no dia em que no Parlamento vota entre duas listas para a indicação de outros cinco membros para o Conselho de Estado, e cujo apuramento dos resultados se fará por método de Hondt. Uma das listas é do PS, sendo encabeçada pelo presidente socialista Carlos César, e a outra é conjunta PSD/Chega, liderada pela vice social-democrata Leonor Beleza, em que André Ventura surge em segundo lugar.

O Conselho de Estado é constituído por membros que o são por inerência dos cargos que desempenham ou que ocuparam e por membros designados pelo Presidente da República e eleitos pela Assembleia da República.