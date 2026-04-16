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Sérvulo assessora TAP na privatização da Cateringpor

A equipa foi coordenada por Mark Bobela-Mota Kirkby, Pedro Silveira Borges e Francisco Boavida Salavessa, sócios dos departamentos de Público, Corporate M&A e Financeiro.

A Sérvulo & Associados assessorou a TAP Air Portugal na operação de alienação do lote de ações detido pela companhia aérea na Cateringpor, levada a cabo no quadro dos compromissos previstos no plano de reestruturação da TAP aprovado pela Comissão Europeia em 2021.

O concurso público foi lançado em 30 de dezembro de 2025, prevendo a venda de um lote indivisível de 357.000 ações da Cateringpor, representativas de 51% do capital social da empresa. Esta participação maioritária foi adjudicada ao grupo suíço Gate Gourmet, tendo a respetiva formalização ocorrido a 13 de abril.

A operação envolveu ainda a definição das condições contratuais para o fornecimento de serviços de catering pela Cateringpor após a conclusão da operação. A equipa da SÉRVULO foi coordenada por Mark Bobela-Mota Kirkby, Pedro Silveira Borges e Francisco Boavida Salavessa, sócios dos departamentos de Público, Corporate M&A e Financeiro, contando com a colaboração dos advogados Daniel Castro Neves e Pedro Zincke dos Reis.

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