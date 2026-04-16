Shortlist: 9 experiências para sair de casa

A seleção desta semana cruza experiências imersivas, lançamentos exclusivos e um aniversário. Também há um leilão de música.

A Shortlist desta semana saiu de casa e sentou-se à mesa com o chef António Simões, do restaurante Intemporal, em Paços de Arcos, agora recomendado pelo Guia Michelin. Vai ao Douro para um piquenique, passa pelo Porto para um jantar e também Algarve (por espargos e por golfe) e, finalmente, celebra o 10º aniversário do Museu do Dinheiro, em Lisboa.

1. Ovos rotos, coscorão e inspiração tailandesa no Intemporal

Há quem chame ao restaurante Intemporal, em Paço de Arcos, virado para o Tejo, uma caixa de joias. Percebe-se. É uma caixa amarela que dá nas vistas pelo tom mostarda. No início do ano, a cozinha foi entregue ao chef António Simões, 31 anos, que já aqui trabalhava e que assina o menu de primavera.

Este é dos traços únicos deste espaço único. Aconteça o que acontecer, a cada equinócio e solstício, muda o menu. O desta estação contém crocantes ovos rotos e um coscorão de bacalhau, poejo e pimento fumado, mas também khao soi, um tagliatelli de lula curada, sopa khao soi, noodle de ovo frito, pele de frango crocante insuflada e couve chinesa fermentada, uma inspiração que o chef trouxe de uma viagem à Tailândia, e o cordeiro de leite, que, por outro lado, se inspira no borrego estonado da infância coimbrã de António Simões.

Há duas versões do menu: primavera, com 11 momentos (120 euros) e o passageiro, com seis momentos selecionados (75 euros), ambos sem bebidas incluídas. Em março, o Intemporal passou a figurar na lista de restaurantes recomendados pelo Guia Michelin, o que fez aumentar as reservas. “Sentiu-se!”, diz o chef, já pensando na primeira estrela. “O desejo é conquistá-la, mas com os pés bem assentes na terra e muito trabalho”.

2. Merenda na vinha está de volta à Quinta do Bomfim

A Quinta do Bomfim, no Pinhão, traz de volta a Merenda na Vinha, um formato de piquenique ao ar livre que regressa com um novo menu, cruzando a gastronomia duriense, paisagem e convívio num dos cenários mais emblemáticos do Douro, promete a Symington, detentora da propriedade. A merenda é servida nos patamares ajardinados da Quinta do Bomfim, com vista para o Douro e tirando partido dos socalcos naturais da quinta.

O cesto do piquenique de 2026 contém pão, sopa fria, salada fresca, salada de bacalhau com grão, pastel de massa tenra, bola de carne, queijo e azeitonas, húmus, salada de fruta e bolo caseiro. A refeição é acompanhada por uma garrafa de Altano Branco, para duas pessoas, e um cálice de Porto Dow’s 10 Anos ou Late Bottled Vintage. Está disponível de terça-feira a sábado e é recomendada reserva (40 euros).

3. In Diferente recebe jantar de estrelas Michelin no Porto

O restaurante In Diferente recebe, a 24 de abril, um jantar que reúne várias chefs distinguidas pelo Guia Michelin. A anfitriã é Angélica Salvador, recentemente premiada com a sua primeira estrela, que convida Catarina Castro Correia, Rafa Louzada e Ana Sofia Macedo para uma experiência gastronómica conjunta, que, no final, destaca a diversidade de estilos das chefs num formato pontual e imersivo.

O jantar propõe um menu colaborativo que cruza diferentes abordagens à cozinha contemporânea, refletindo a identidade de cada chef. A experiência inclui harmonização com vinhos da Churchill’s e um cocktail (175 euros por pessoa).

4. Abriu a época dos espargos no Vila Vita Biergarten

O Vila Vita Biergarten, em Porches, no Algarve, assinala a primavera com uma época dedicada ao espargo branco, ingrediente emblemático da gastronomia alemã. Segundo o restaurante, o objetivo é recriar esta tradição no Algarve. O menu, disponível até 30 de abril e acompanhando a sazonalidade do ingrediente estrela, foi desenvolvido pela chef Marhareta Guerreiro e inclui propostas como aveludado de espargos, saladas e versões clássicas com molho holandês.

A carta integra ainda o Maultaschen, o ravioli alemão, reinterpretado numa versão mais leve. A experiência é complementada por cervejas alemãs e pela Porches Craft Beer, reforçando o conceito deste restaurante.

5. Ombria Algarve apresenta o Intuitive Golf Experience

O Ombria Algarve recebe, entre 27 e 31 de maio, o Intuitive Golf Experience, liderado por Scott Cranfield, um programa para praticantes deste desporto que propõe uma abordagem centrada na consciência e não no controlo técnico. Ao longo de quatro dias, os participantes combinam treino em campo com momentos de reflexão.

Segundo a organização, o objetivo é alinhar corpo e mente, promovendo consistência e confiança no jogo. Limitado a oito participantes, o programa decorre num campo integrado na paisagem natural e inclui estadia no Viceroy at Ombria Algarve e acesso ao spa.

6. Sotheby’s apresenta leilão Rock & Pop em Nova Iorque



A guitarra de Elvis Presley, utilizada no 68 ComebackSpecial, avaliada entre um e dois milhões de dólares, e a guitarra de Noel Gallagher, que remete para o álbum (What’stheStory) MorningGlory? são dois dos objetos que prometem gerar mais interesse no primeiro leilão Rock & Pop da Sotheby’s, que está a decorrer online até 23 de abril.

A venda inclui vários objetos da história da música e inclui peças de artistas como David Bowie, Bruce Springsteen e Eric Clapton. As peças estão agora em exposição em Nova Iorque.

7. Kopke Group apresenta os vintage 2024 de Kopke e Burmester

O Kopke Group lançou dois novos Vintage 2024, assinados por Carlos Alves para as casas Kopke e Burmester. Segundo o grupo, os vinhos refletem um ano marcado pelo equilíbrio e elevado potencial de envelhecimento.

O Kopke Vintage destaca-se pela intensidade e estrutura, enquanto o Burmester privilegia elegância e expressividade aromática, acrescentam. Produzidos em quantidades limitadas, reforçam o posicionamento premium do grupo no Douro.

8. JNcQUOI Asia apresenta o Express Lunch Sushi Bar

Com a chegada do chef Rui Rosário ao JNcQUOI Asia, o restaurante da Avenida da Liberdade introduz o ExpressLunch Sushi Bar, uma mudança traduz uma abordagem renovada ao conceito do restaurante, com foco na autenticidade e na experiência direta com o chef, segundo o grupo Amorim Luxury.

Servido ao balcão, o menu inclui inclui sunomono como entrada, seguido de uma seleção de sashimi e niguiris do chef. Integra ainda hosomaki de atum e de kampyo, terminando com sopa miso e mochi. Disponível nos dias úteis, entre as 12h00 e as 16h00.

9. Museu do Dinheiro celebra 10.º aniversário com programação especial

O Museu do Dinheiro assinala o seu 10º aniversário com um programa especial nos dias 18 e 19 de abril. A iniciativa reúne oficinas, visitas temáticas, teatro e palestras, propondo um fim de semana aberto a diferentes públicos, com entrada livre em várias atividades, incluindo visitas regulares e iniciativas como o “Gabinete de curiosidades”, centrado em objetos menos conhecidos da coleção do museu na baixa de Lisboa, ou “Fake!”, orientada pelo numismata João Pedro Vieira.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.