Viseu dá primeiro passo para tornar transportes públicos gratuitos para os residentes

Os residentes no município de Viseu devem começar a poder usar os transportes públicos de forma gratuita em breve, beneficiando da decisão tomada por unanimidade pelos vereadores dos três partidos representados na Câmara Municipal.

A medida, proposta pelo Executivo, segue uma promessa eleitoral do socialista João Azevedo, e assumirá um impacto de um milhão de euros por ano. Após a decisão camarária, a gratuitidade terá de passar pelo parecer obrigatório e não vinculativo da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), à qual se sucederá a tomada de posição da Assembleia Municipal – considerando a existência de impacto orçamental.

O Executivo pretende ainda proceder à alteração de rotas e horários, algo que não acontecerá este ano, visto ser necessário aguardar pelo fim do atual contrato de concessão do serviço de transporte rodoviário de passageiros, que ocorrerá no final do primeiro trimestre de 2027.

“Estamos a falar de melhorar a vida das pessoas e criar condições adequadas à sua mobilidade: dos jovens e alunos, dos trabalhadores que estão espalhados pelo concelho e que podem utilizar os transportes públicos para o seu local de trabalho, das próprias pessoas que precisam de se deslocar para consultas de saúde.

“Enfim, nós colocámos à disposição das pessoas, numa decisão histórica e em tempo recorde, a possibilidade de estas terem um transporte gratuito, algo que nunca aconteceu”, afirma, citado num comunicado, João Azevedo.

Com nove vereadores, a autarquia conta com cinco no Executivo socialista (um deles eleito pelo PSD) e os demais na oposição, com três para PSD e um para o Chega.

A votação foi unânime. O empate entre PS e PSD nas autárquicas de 12 de outubro também se verificou na Assembleia Municipal, onde os partidos têm, cada, 12 vereadores, aos quais o Chega soma três. Considerando a unanimidade na decisão em sede de Câmara, é expectável que a gratuitidade nos autocarros do concelho vá mesmo adiante.