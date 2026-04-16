Zelensky alerta para falta de mísseis Patriot em visita a Países Baixos

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou hoje para a escassez de mísseis antibalísticos capazes de intercetar ataques russos, durante uma visita oficial aos Países Baixos.

Em conferência de imprensa com o primeiro-ministro neerlandês, Rob Jetten, Zelensky insistiu que as forças ucranianas enfrentam dificuldades crescentes na defesa aérea face aos ataques com mísseis balísticos. “Temos um problema com a escassez de mísseis antibalísticos”, reconheceu Zelensky, após um novo ataque russo em que as defesas ucranianas intercetaram oito dos 19 mísseis balísticos lançados.

O Presidente ucraniano revelou ter discutido com Jetten a possibilidade de organizar uma reunião entre países dispostos a fornecer mais mísseis para os sistemas Patriot, sublinhando a necessidade urgente de reforçar as capacidades de defesa.

Zelensky acusou ainda alguns aliados de não cumprirem os compromissos assumidos no fornecimento de meios de defesa aérea, embora tenha evitado identificar os países em causa, atribuindo os atrasos a “problemas internos”. A escassez de mísseis Patriot poderá agravar-se devido ao aumento da procura no Médio Oriente, acrescentou o líder ucraniano, referindo o impacto indireto de outros conflitos na capacidade de apoio ao seu país.

Durante a visita, Ucrânia e Países Baixos assinaram uma declaração de cooperação na produção de drones, prevendo um reforço da integração entre as indústrias de defesa dos dois países. O Governo neerlandês anunciou um investimento de 248 milhões de euros na produção de drones para o Exército ucraniano, a fabricar tanto em território neerlandês como ucraniano.

A deslocação de Zelensky, que incluiu uma passagem pela Alemanha, tem como principal objetivo garantir apoio adicional em sistemas antimíssil, tendo Berlim prometido a entrega de centenas de mísseis Patriot nos próximos quatro anos.

Os sistemas Patriot, produzidos nos Estados Unidos, são atualmente fornecidos à Ucrânia sobretudo através de mecanismos de financiamento internacional, numa altura em que Washington deixou de enviar equipamento militar gratuito após o regresso de Donald Trump à Casa Branca em janeiro de 2025.

No plano operacional, a Força Aérea ucraniana denunciou o lançamento recente de centenas de drones e dezenas de mísseis por parte da Rússia, num ataque que provocou pelo menos 17 mortos e mais de 100 feridos em várias cidades.

Zelensky apelou à responsabilização de Moscovo, avisando que o objetivo russo é “apagar completamente a Ucrânia” e comprometer a segurança europeia.