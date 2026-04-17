⛽ Combustíveis vão ficar mais baratos na próxima semana. Gasóleo desce dez cêntimos e gasolina apenas um

Os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer dez cêntimos, mas a gasolina apenas um cêntimo, de acordo com os dados do ACP. Já de acordo com fonte do mercado, o diesel vai descer 11 cêntimos, mas a gasolina não sofrerá alterações. Um desempenho que reflete a descida dos preços da matéria-prima, com o otimismo de um possível memorando temporário para evitar o regresso ao conflito no Médio Oriente

Estas tendências ainda podem sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas para saber quanto vai pagar na bomba segunda-feira, quando for abastecer, é necessário esperar pela publicação de uma nova portaria com o desconto temporário e extraordinário do ISP a vigorar na próxima semana, tendo em conta o aumento acumulado é de 49,8 cêntimos no diesel e de 24,6 cêntimos na gasolina, mesmo sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

Esta semana o gasóleo desceu 4,8 cêntimos e a gasolina 2,7 cêntimos, não só devido ao aliviar dos preços do barril de Brent, mas também porque o Governo manteve o desconto no ISP do gasóleo e gasolina: de 8,3 cêntimos por litro no gasóleo rodoviário e de 4,6 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo. Ou seja, considerando a incidência do IVA, o desconto real para os portugueses foi de 10,3 cêntimos por litro no caso do gasóleo rodoviário e de 5,6 cêntimos por litro no caso da gasolina sem chumbo.

O Executivo estabeleceu o limiar nos dez cêntimos de subida, para apoiar os combustíveis. De sublinhar que o aumento de dez cêntimos é contabilizado a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estado Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz.

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a descer 3,16%, para os 96,25 dólares por barril, apesar de os negociadores dos EUA e do Irão terem reduzido as expectativas quanto a um acordo de paz abrangente. Os preços do Brent caminham para uma queda semanal de quase 17%. A opção é agora procurar chegar a um memorando temporário para evitar o regresso ao conflito, segundo duas fontes iranianas citadas pela Reuters na quinta-feira.

Trump disse que Teerão se tinha comprometido a não ter armas nucleares durante mais de 20 anos. “Vamos ver o que acontece. Mas acho que estamos muito perto de chegar a um acordo com o Irão”, disse o Presidente norte-americano aos jornalistas à porta da Casa Branca na quinta-feira. Declarações que ajudaram a aliviar os preços do ouro negro. Os preços do petróleo subiram 50% em março, numa subida recorde, e só recentemente caíram abaixo da marca dos 100 dólares por barril, mas mantiveram-se na faixa dos 90 dólares durante a semana.

“Quer as declarações de Trump sejam verdadeiras ou não, o mercado parece estar a acreditar, por enquanto, na narrativa do cessar-fogo”, diz Samer Hasn, analista de mercado senior na XS.com, numa nota de research enviada ao ECO. “Os custos económicos e políticos estão a aumentar para Trump, num contexto de subida dos preços e de crescente descontentamento interno, tal como referido em vários relatórios. Isto reforçou a hipótese de que Trump pretende encontrar uma saída para esta guerra, ou pelo menos fazer declarações a esse respeito, para desviar a atenção dos preços da energia”, acrescentou o mesmo analista.

De acordo com o Politico, o Presidente Trump está a intensificar os esforços para pôr fim à guerra com o Irão, sinalizando uma disposição para fazer mais concessões, apesar da sua postura pública dura. Um alto funcionário do Golfo disse que, embora Trump esteja empenhado num acordo, Teerão recusa-se a oferecer uma saída que preserve a dignidade. Permanecem disputas fundamentais sobre a duração de uma moratória ao enriquecimento e a remoção dos materiais nucleares do Irão.

A guerra com o Irão mantém o Estreito de Ormuz fechado há sete semanas e bloqueou cerca de um quinto do abastecimento mundial de petróleo. Os analistas do ING estimam que o fluxo de cerca de 13 milhões de barris de petróleo por dia tenha sido interrompido devido ao encerramento do Estreito, o que explica que os preços do crude se mantenham acima dos 90 dólares.